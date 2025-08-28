Αιτωλοακαρνανία: Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. στα Φραγκουλέικα- Στο νοσοκομείο δυο ανήλικα παιδιά

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ μετά από σύγκρουση δυο Ι.Χ. επιβατικών στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των Φραγκουλέικων του Δήμου Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γυναίκα, οδηγός αυτοκινήτου μάρκας Honda, στο οποίο επέβαιναν τα δυο ανήλικα παιδιά της και ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Μεσολόγγι, επιχείρησε να στρίψει αριστερά, ώστε να εισέλθει στην οικία της. Έτερο Ι.Χ. μαύρου χρώματος , το οποίο βρίσκονταν ακριβώς από πίσω προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η γυναίκα.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά, τα δυο ανήλικα παιδιά που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές ενώ έντρομοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της περιοχής

Αξίζει να σημειωθεί πως ο οδηγός του δεύτερου Ι.Χ., σύμφωνα με μαρτυρίες δεν έμεινε στον τόπο του ατυχήματος, επιβιβαζόμενος σε άλλο όχημα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο αργότερα κατέφθασε στο σημείο, με ταξί, ο πατέρας του. Σε κάθε περίπτωση τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Μεσολογγίου, που βρέθηκε επί τόπου με δυο αστυνομικές υπαλλήλους.