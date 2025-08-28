Πανεπιστήμιο Πατρών: Διεθνές θερινό σχολείο «Βέλτιστες Πρακτικές στην παιδική παχυσαρκία»

Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, με διδάσκοντες και συμμετέχοντες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το εντατικό θερινό σχολείο «Βέλτιστες Πρακτικές στην παιδική παχυσαρκία» από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ σχεδιασμένο για παιδιάτρους, κλινικούς διατροφολόγους, διαιτολόγους, επαγγελματίες δημόσιας υγείας και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εργάζονται με παιδιά.

Η δομή του θερινού σχολείου περιλάμβανε τόσο θεωρητικό υπόβαθρο όσο και βέλτιστες πρακτικές σε ομαδική εργασία και διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες που εργάζονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Health4EUkids.

Στόχος του θερινού σχολείου που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 27/8 ήταν να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία, πρακτικές δεξιότητες και διεπιστημονικά εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σύνθετου ζητήματος της παιδικής παχυσαρκίας προσφέροντας την ευκαιρία να αναδειχθεί η διεπιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παιδική παχυσαρκία για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων υγείας. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στις πιο πρόσφατες εξελίξεις και εφαρμογές για την παιδική παχυσαρκία σε κοινοτικό επίπεδο.

Συνολικά 30 συμμετέχοντες από Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία, και 12 διδάσκοντες από διεθνή Ευρωπαϊκά ινστιτούτα ασχολήθηκαν με:

– την επιδημιολογία, τους παράγοντες κινδύνου και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της παιδικής παχυσαρκίας.

– τα κριτήρια διαλογής και διάγνωσης, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας του Δείκτη Μάζας Σώματος, των διαγραμμάτων ανάπτυξης και των μεταβολικών δεικτών.

– τη διαιτητική πρόσληψη, τη σωματική δραστηριότητα και την ψυχική υγεία σε παιδιά και εφήβους.

– τις στρατηγικές για φροντίδα με επίκεντρο την οικογένεια, συνεντεύξεις κινήτρων και επικοινωνία αλλαγής συμπεριφοράς.

– τις βέλτιστες πρακτικές στην προώθηση της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας.

– τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της παχυσαρκίας, συμπεριλαμβανομένου του στίγματος, της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής υγείας.

– τις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας, σχολικά προγράμματα και πολιτικές προσεγγίσεις.

– τις διεπαγγελματικές στρατηγικές για τη διαχείριση σύνθετων περιπτώσεων παιδικής παχυσαρκίας.

Το Θερινό Σχολείο για την Παιδική Παχυσαρκία είναι το πρώτο που πραγματοποιείται για το ευαίσθητο αυτό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.