Κ. Καρπέτας: «Μνημείο» κοροϊδίας ο Κόμβος Κ7 – Οι ερωτήσεις της παράταξης στη λογοδοσία

Η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα, φέρνει προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, σημαντικά ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας, της αγροτικής παραγωγής, των δημοσίων έργων αλλά και της λειτουργίας της ίδιας της Περιφέρειας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης:

Ο Κόμβος Κ7

Ο επικεφαλής της παράταξης Κώστας Καρπέτας (Π.Ε. Αχαΐας) επαναφέρει το πολύκροτο ζήτημα του Κόμβου Κ7. Στην ερώτησή του ο κ. Καρπέτας, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι: «Η διασύνδεση του κόμβου Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης της Πάτρας με την Εθνική Οδό Πατρών-Τριπόλεως (111) βρίσκεται στα "αζήτητα" της Περιφερειακής Αρχής επί μια εξαετία. Παρά τις εξαγγελίες της Περιφερειακής Αρχής ότι “επικαιροποιήθηκε η μελέτη” και ότι “ο διαγωνισμός θα γινόταν στο τέλος του 2024”, το έργο εξακολουθεί να είναι βαλτωμένο».

Ο επικεφαλής της παράταξης ρωτά την Περιφερειακή Αρχή:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο και γιατί έξι χρόνια καθυστερεί η έναρξή του;

2. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του στο τρέχον ΕΣΠΑ;

3. Γιατί διαβεβαιώνατε ότι θα ξεκινούσε τέλη 2024 ή αρχές 2025;

4. Ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που έχει καταντήσει «μνημείο κοροϊδίας» προς τους πολίτες της Πάτρας;

Οι τοποθετήσεις προϊσταμένων στην Π.Ε. Ηλείας

Τα ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας στην Π.Ε. Ηλείας αναδεικνύει, ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διαμαντόπουλος (Π.Ε. Ηλείας), στην ερώτηση που κατάθεσε μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σχετικές με τις τοποθετήσεις των νέων προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες, όπου αναφέρεται «…παντελής απουσία αξιοκρατίας, διαφάνειας και αιτιολόγησης… κλίμα ευνοιοκρατίας και αναξιοπιστίας» και πως « ... η πλειοψηφία των υπαλλήλων του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κατέλαβε με απλή ανάθεση θέσεις ευθύνης παραμερίζοντας συναδέλφους που χρόνια τώρα δίνουν καθημερινή μάχη για τον πολίτη». Ο κ. Διαμαντόπουλος μεταφέρει και την καταγγελία του Συλλόγου σύμφωνα με την οποία «μετακινήθηκε αρχαιότερη προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής εκτός τόπου κατοικίας της για να αντικατασταθεί από υπάλληλο που είχε υπάρξει υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του νυν Περιφερειάρχη».

Ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης, θέτει προς την Περιφερειακή Αρχή τα εξής ερωτήματα:

1. Με ποιο σκεπτικό παραμερίζονται έμπειρα στελέχη για να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης άτομα χωρίς συναφή καθήκοντα;

2. Πώς θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας όταν καλλιεργείται μήνυμα αναξιοκρατίας και πελατειακής διαχείρισης;

Αυξημένα περιστατικά επιθέσεων λύκων σε κοπάδια στην Αιτωλοακαρνανία

Ο περιφερειακός σύμβουλος Σάββας Αυγέρης (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) θέτει το ζήτημα των αυξημένων περιστατικών επιθέσεων λύκων σε κοπάδια, ένα ζήτημα που προκαλεί έντονη ανασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες. Όπως τονίζει ο κ. Αυγέρης:

«Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένος αριθμός επιθέσεων από λύκους σε κοπάδια αιγοπροβάτων… Ενδεικτικό της κατάστασης αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό στο Αυλάκι Αμφιλοχίας, όπου αγέλη λύκων αφάνισε μεγάλο μέρος ζωικού κεφαλαίου» και ζητά να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Στο πλαίσιο αυτό ρωτά την Περιφερειακή Αρχή:

1. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την αποτροπή νέων επιθέσεων;

2. Θα ενεργοποιηθούν προγράμματα στήριξης και αποζημίωσης για τους κτηνοτρόφους;

3. Προβλέπεται μηχανισμός καταγραφής επιθέσεων και δημιουργία «ζωνών επικινδυνότητας»;

4. Έχει κατατεθεί ή προετοιμάζεται εισήγηση προς το αρμόδιο Υπουργείο για θεσμική παρέμβαση;

Επικινδυνότητα του οδικού τμήματος Γολέμι – Καταφύγιο (Αμορανίτικα Βράχια)

Ο περιφερειακός σύμβουλος Νικόλαος Κοτρωνιάς (Π.Ε Αχαΐας) φέρνει προς συζήτηση το μείζον ζήτημα ασφάλειας στο ορεινό δίκτυο της Ναυπακτίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Γολέμι - Καταφύγιο, στη θέση - Αμορανίτικα Βράχια.

«Σε μήκος περίπου 700 μέτρων, καθημερινές αποκολλήσεις βράχων καταλήγουν στο οδόστρωμα, ενώ τα προστατευτικά μέτρα έχουν καταστραφεί. Είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα» τονίζει ο κ. Κοτρωνιάς και υπογραμμίζει ότι: «Ακόμα και μετά τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης του έργου και την αποστολή σχετικού αιτήματος το 2023 από την Περιφέρεια, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την χρηματοδότηση και κατασκευή του, δεν έχουμε γίνει κοινωνοί καμιάς εξέλιξης για την υλοποίησή του. Είναι χαρακτηριστική η αδιαφορία των αρμοδίων της Περιφέρειας, που δεν απέστειλαν ούτε τυπική απάντηση, όπως και όφειλαν, σε σχετική επιστολή, των εκπροσώπων όλων των παραπάνω κοινοτήτων, για την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου, πριν ενάμιση χρόνο»

Ο περιφερειακός σύμβουλος ρωτά:

1. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα;

2. Πότε θα υλοποιηθεί το αναγκαίο έργο αντιστήριξης;