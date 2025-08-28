Αχαΐα: Επίσκεψη Άννας Διαμαντοπούλου με αφορμή την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας

Προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αχαΐα θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 το στέλεχος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή την Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας του Δήμου Ερυμάνθου.

Η κ. Διαμαντοπούλου θα έχει επαφές με παραγωγούς και φορείς της περιοχής, ενώ θα παραστεί στα εγκαίνια της Έκθεσης το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:

Πρωινή Ζώνη

10:00: Επίσκεψη στην κτηνοτροφική μονάδα «Μαυρογιάννης» στο Σταυροδρόμι Τριταίας.

11:30: Επίσκεψη στο οινοποιείο «ΖΟΙΝΟΣ» στο Μάνεσι Τριταίας.

Βραδινή Ζώνη

20:30: Επίσκεψη στο νέο Δημαρχείο Χαλανδρίτσας.

21:00: Παρουσία στα εγκαίνια της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας.