Ο.Ε.ΕΣ.Π.: Προτεινόμενα μέτρα στήριξης μικρών επιχειρήσεων λόγω των πυρκαγιών στην Αχαΐα

Την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα τονίζει ο Ο.Ε.ΕΣ.Π., καταθέτοντας ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για την ανακούφιση και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Ν/Δ Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, αναφέρει: "Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα είχαν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία, αλλά και για τις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής. Πολλά καταστήματα, εργαστήρια και οικογενειακές επιχειρήσεις υπέστησαν άμεσες ζημιές ή έμειναν χωρίς εμπορική κίνηση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με οριστικό κλείσιμο.

Για την ανακούφιση και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις μέτρων:

1. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 6–12 μήνες.

2. Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

3. Χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης για κάλυψη άμεσων αναγκών.

4. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και δημοτικά τέλη για τουλάχιστον 2 έτη.

5. Πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων με επιδότηση επιτοκίων.

6. Δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου με χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια αποκατάστασης.

7. Ένταξη σε ειδικά προγράμματα ΕΣΠΑ για ανασυγκρότηση και ψηφιακό μετασχηματισμό μικρών επιχειρήσεων.

8. Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

9. Ενίσχυση της τοπικής κατανάλωσης μέσω κινήτρων (π.χ. κουπόνια αγοράς από πληγείσες επιχειρήσεις).

10. Ταχεία αποκατάσταση των υποδομών (δρόμοι, δίκτυα, επικοινωνίες).

11. Δημιουργία ειδικού ταμείου φυσικών καταστροφών για επιχειρήσεις.

12. Επιδότηση ασφαλίστρων για κάλυψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

13. Προγράμματα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας επιχειρήσεων (ενεργειακή αυτονομία, ανθεκτικές υποδομές).

Κύριος στόχος μας είναι η προστασία της τοπικής επιχειρηματικότητας και η αποφυγή οριστικού λουκέτου σε δεκάδες μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Αχαΐας".