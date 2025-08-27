Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα Πατρών ανοίγει τις πόρτες της σε νέα μέλη

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα Πατρών, ένα μουσικό σύνολο που ιδρύθηκε το 2018 με στόχο την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργία μέσα από το συμφωνικό ρεπερτόριο, προχωρά στο άνοιγμα νέων θέσεων για την περίοδο 2025–2026.

Ο μαέστρος και ιδρυτής της, Σταμάτης Λέκκας, αναφέρεται στη μέχρι σήμερα διαδρομή της Ορχήστρας, στις συνεργασίες και τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, καθώς και στις νέες προοπτικές που ανοίγονται. Παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση σε νέους μουσικούς της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής να ενταχθούν στο σύνολο, συμμετέχοντας σε μια συλλογική προσπάθεια που συνδυάζει την καλλιτεχνική παιδεία με την εμπειρία της συνεργασίας και της μουσικής δημιουργίας.

Ερ.: Κύριε Λέκκα, πείτε μας πώς ξεκίνησε η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα Πατρών και τι σημαίνει για εσάς προσωπικά αυτό το εγχείρημα.

Η Youth Orchestra Patras ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018, με όνειρο να προσφέρει στους νέους μουσικούς της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής έναν χώρο δημιουργίας, συνεργασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από το συμφωνικό ρεπερτόριο. Για μένα προσωπικά είναι μια μεγάλη χαρά και ευθύνη· βλέπω τα παιδιά να εξελίσσονται, να αγαπούν τη μουσική και να χτίζουν σχέσεις που ξεπερνούν τις νότες.

Ερ.: Μέσα σε αυτά τα χρόνια η Ορχήστρα έχει παρουσιάσει σημαντική δράση. Ποιες στιγμές θα ξεχωρίζατε;

Κάθε συναυλία είναι μοναδική, όμως θα σταθώ σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές. Το 2019 είχαμε την τιμή να συμπράξουμε με τη Vernon Hill High School Choir από το Σικάγο, ενώ λίγο αργότερα παίξαμε για καθηγητές μουσικού σχολείου από τη Νέα Ζηλανδία. Συμμετείχαμε σε σεμινάρια, εμφανιστήκαμε σε ιστορικούς χώρους όπως η Achaia Clauss, και συνεργαστήκαμε με σημαντικούς φορείς όπως το Μουσικό Σχολείο Πατρών και η Πύλη Πολιτισμού «Εν Πάτραις». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η θρησκευτική συναυλία του 2023 με τίτλο «Από το Γολγοθά στην Ανάσταση».

Ερ.: Πώς θα περιγράφατε το πνεύμα και τη φιλοσοφία της Ορχήστρας;

Η Νεανική Ορχήστρα είναι πάνω απ’ όλα μια οικογένεια. Δεν εστιάζουμε μόνο στην τεχνική, αλλά στη συνεργασία, την επικοινωνία και το πάθος για τη μουσική. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν τι σημαίνει να ακούς τον διπλανό σου, να πειθαρχείς σε ένα σύνολο αλλά και να εκφράζεσαι καλλιτεχνικά. Πρόκειται για μια εμπειρία που διαμορφώνει χαρακτήρες και δίνει αξίες για όλη τη ζωή.

Ερ.: Τι νέο φέρνει η καλλιτεχνική περίοδος 2025–2026;

Η νέα μας περίοδος θα είναι αφιερωμένη στην εξωστρέφεια και στη συνεργασία. Προγραμματίζουμε συναυλίες στην Πάτρα, σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, αλλά και συνεργασίες με χορωδίες, σολίστ και μουσικά σχολεία. Παράλληλα, σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μουσικούς μας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται συνεχώς. Θέλουμε να κάνουμε βήματα που θα οδηγήσουν την Ορχήστρα και σε διεθνείς συμμετοχές στο μέλλον.

Ερ.: Αυτή τη στιγμή απευθύνεστε σε νέα μέλη. Τι θα θέλατε να τους πείτε;

Θα ήθελα να καλέσω κάθε νέο μουσικό – είτε μαθητή είτε φοιτητή που παίζει ένα όργανο της συμφωνικής ορχήστρας – να έρθει κοντά μας. Δεν έχει σημασία αν είναι στην αρχή της διαδρομής του ή πιο προχωρημένος· αυτό που μετράει είναι η αγάπη για τη μουσική, η διάθεση για συνεργασία και η θέληση να μοιραστεί με άλλους μια υπέροχη εμπειρία. Η Ορχήστρα είναι ανοιχτή σε όλους όσοι θέλουν να ζήσουν τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας.

Η ορχήστρα ειδικότερα δέχεται μουσικούς όλων των συμφωνικών οργάνων, στις εξής κατηγορίες:

· Έγχορδα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο)

· Πνευστά (φλάουτο, κλαρινέτο, όμποε, φαγκότο, τρομπέτα, κόρνο, τρομπόνι)

· Κρουστά (τύμπανα, ταμπούρο, μεταλλόφωνο κ.λπ.)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

· Βασική γνώση μουσικής και εκτέλεσης στο όργανο

· Ικανότητα ανάγνωσης παρτιτούρας

· Προηγούμενη εμπειρία σε μουσικά σύνολα (κατά προτίμηση)

· Συνέπεια και διάθεση για συνεργασία

Ερ.: Τι θα κερδίσει ένας νέος μουσικός αν συμμετάσχει;

Πέρα από τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία, θα κερδίσει φίλους, αναμνήσεις και ένα διαφορετικό βλέμμα στη μουσική. Θα μάθει πώς λειτουργεί μια συμφωνική ορχήστρα εκ των έσω, θα ζήσει τη συγκίνηση της συναυλίας και θα χτίσει αυτοπεποίθηση μέσα από τη συμμετοχή του σε ένα σύνολο που τον στηρίζει.

Ερ.: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους μουσικούς της Πάτρας και της περιοχής.

Η μουσική είναι μια γέφυρα που ενώνει ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς. Αν αγαπάτε τη μουσική και θέλετε να γίνετε μέρος αυτής της γέφυρας, ελάτε κοντά μας. Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα Πατρών σας περιμένει για την καλλιτεχνική περίοδο 2025–2026. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο και να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο.