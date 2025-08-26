Πάτρα: Συντονιστική Επιτροπή – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προαστείου - Τα αιτήματα μετά τη φωτιά

Σειρά 15 συνολικά αιτημάτων διατυπώνουν στους αρμόδιους φορείς οι κάτοικοι του Προαστείου για τα προβλήματα που προκλήθηκαν μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προαστείου (Μποζαϊτίκων) Πατρών αναφέρει:

Οι κάτοικοι του Προαστείου Πατρών (Μποζαϊτίκων) πραγματοποίησαν συνάντηση την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2025 και ώρα 19:30, με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν προκύψει έπειτα από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή και τα βήματα από δω και στο εξής.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, οι κάτοικοι διατύπωσαν τα εξής αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς:

1. Άμεση προμήθεια τριών box για την αποκατάσταση των τριών πυρόπληκτων οικογενειών που για την ώρα φιλοξενούνται σε δομή του δήμου.

2. Καταγραφή και άμεση επέμβαση στα επικίνδυνα σημεία που κινδυνεύουν να προκληθούν κατολισθήσεις και πλημμύρες με τις πρώτες μεγάλες βροχές.

3. Κλήση του ΕΑΓΜΕ -Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών το οποίο έχει Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΓΓΠΠ (για τη διαχείριση σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας) - για αυτοψία και έκθεση κινδύνων της περιοχής.

4. Ένταξη και των Μποζαιτίκων στην ΕΚΠΟΝΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΔΕΥΑΠ.

5. Αποκατάσταση και διατήρηση του φυτικού αποθέματος ώστε να λειτουργήσει μελλοντικά σαν αντιπλημμυρικό και αντιδιαβρωτικό έργο. Στην κατεύθυνση αυτή, θα είναι κίνητρο οι αποζημιώσεις για τα καμένα ελαιόδεντρα και για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

6. Καθαρισμός φρεατίων και του κεντρικού υδραύλακα.

7. Άμεση αναδάσωση των δασικών εκτάσεων.

8. Ενημέρωση και για τους επόμενους μήνες, ειδικά μετά την έναρξη των βροχών από την ΔΕΥΑΠ, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

9. Έκπτωση στην τιμή του νερού, λόγω των εκτάκτων αναγκών αλλά και της πολυήμερης διακοπής υδροδότησης.

10. Πολιτική παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για την διευθέτηση του προβλήματος που υπάρχει σε σχέση με τους δασικούς χάρτες και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις(ελαιώνες, αμπέλια κλπ).

11. Σχεδιασμός ειδικών μέτρων για άτομα με κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένους σε περιπτώσεις κρίσεων και εκκενώσεων.

12. Διάνοιξη δρόμων για την ταχύτερη πρόσβαση πυροσβεστικών δυνάμεων.

13. Συντήρηση και βελτίωση της λειτουργίας των πυροσβεστικών κρουνών.

14. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης γης στις καμένες εκτάσεις.

15. Καθαρισμός της κοίτης του «Θολοπόταμου».

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση ανταπόκριση και δρομολόγηση ενεργειών από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.