Βανδάλισαν το άγαλμα του Πάνα στη Στεμνίτσα Αρκαδίας- ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Πάνα στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτικό κτήμα κοντά στην κεντρική πλατεία

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πάνας ήταν ο θεός των αγρών, των βουνών, των κοπαδιών και γεννήθηκε στα βουνά της Αρκαδίας. Πατέρας του ήταν ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος μεταξύ των θεών και των ανθρώπων και η μητέρα του μία νύμφη, η Δρυόπη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο ιδιοκτήτης του κτήματος στο Μαίναλον, στις 27 Ιουλίου δόθηκε συνέντευξη από κοινού με τον ξυλογλύπτη κ. Άγγελο Πασιατζή, στη Δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης, «η όποια αναμεταδόθηκε από πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη συνέντευξη δηλώσαμε πως “το άγαλμα δεν είναι λατρευτικό, αλλά συμβολικό και πως δεν αποβλέπουμε στην επιστροφή του δωδεκαθεϊσμού, εξάλλου ο Παν δεν ανήκε στο δωδεκάθεο».

Μεταξύ 23-25 Αυγούστου, το άγαλμα βανδαλίστηκε από αγνώστους, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανάρτηση, έριξαν φέιγ βολάν χριστιανικού περιεχομένου και κάρφωσαν εικόνες της Αγίας Μαρίνας στα δέντρα κοντά στο άγαλμα.

«Μάθαμε πως τέτοια φέιγ βολάν έπεσαν και στη Δημητσάνα την ίδια ημέρα. Το απόγευμα της 25ης Αυγούστου κατέθεσα μήνυση κατά αγνώστων. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε χρήσιμο για τον εντοπισμό του/των δραστών, να ενημερώσουν το αστυνομικό τμήμα Δημητσάνας, το οποίο διερευνά την υπόθεση. Τέλος αναμένω από τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος, να πάρουν θέση για το συμβάν του βανδαλισμού ενός έργου τέχνης, το οποίο αποτελεί σύμβολο της Αρκαδίας και του Αρκαδικού Ιδεώδους για την προστασία της άγριας φύσης».