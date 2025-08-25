Η Μαρία Ολυμπία βάφτισε τον γιο του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννας Γκετί

Ο γιος τους πήρε το όνομα Ρόμπερτ Θεόδωρος
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σαουθάμπτον, πραγματοποιήθηκε η βάφτιση του Ρόμπερτ Θεόδωρου, γιου του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού Γκετί και της Άννας Γκετί.
Νονά του παιδιού ήταν η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, μαζί με τον Κόνραντ Γκετί.
Ο Παύλος Ντε Γκρες δημοσίευσε φωτογραφίες από την οικογενειακή τελετή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βάφτιση του Ρόμπερτ Θεόδωρου Γκετί, γιου του ανιψιού μου Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννα Γκετί. Νονοί Ολυμπία & Κόνραντ. Σε ευχαριστώ Πατέρα Αλέξιε και Πρεσβειτέρα για την όμορφη οικογενειακή τελετή».
Για τη σημαντική αυτή στιγμή, η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες επέλεξε ένα ιβουάρ φόρεμα της σχεδιάστριας Gabriela Hearst, το οποίο εκτιμάται στις 12.600 ευρώ.
Η οικογένεια Ντε Γκρες συνδέεται συγγενικά με τους Γκετί. Η μεγαλύτερη αδελφή της Μαρί Σαντάλ, Πία, υπήρξε παντρεμένη με τον Κρίστοφερ Γκετί, εγγονό του βιομήχανου Τζον Πολ Γκετί, με τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2006. Από τον γάμο τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την Ίζαμπελ Γκετί, τον Ρόμπερτ Μαξιμιλιανό Γκετί, τον Κόνραντ Γκετί και τον Μάξιμους Γκετί.
