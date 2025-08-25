Η Μαρία Ολυμπία βάφτισε τον γιο του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννας Γκετί

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σαουθάμπτον, πραγματοποιήθηκε η βάφτιση του Ρόμπερτ Θεόδωρου, γιου του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού Γκετί και της Άννας Γκετί.

Νονά του παιδιού ήταν η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, μαζί με τον Κόνραντ Γκετί.

Ο Παύλος Ντε Γκρες δημοσίευσε φωτογραφίες από την οικογενειακή τελετή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βάφτιση του Ρόμπερτ Θεόδωρου Γκετί, γιου του ανιψιού μου Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννα Γκετί. Νονοί Ολυμπία & Κόνραντ. Σε ευχαριστώ Πατέρα Αλέξιε και Πρεσβειτέρα για την όμορφη οικογενειακή τελετή».