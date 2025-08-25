Συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Λ.ΠΑ. με τον Μητροπολίτη Πατρών

Στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Γ. Αναστασόπουλου με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος συνοδευόταν από τον Πατέρα Αιμιλιανό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΛΠΑ, η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων γύρω από ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης, τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και τη συμπόρευση του Οργανισμού με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο του λιμανιού στην τουριστική και οικονομική πρόοδο της περιοχής, με έμφαση στη δημιουργία της νέας μαρίνας «Patradise Mega Yacht Marina» και στην περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. εξέφρασε την εκτίμησή του για το κοινωνικό και πνευματικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε τη σημασία της ενότητας και της συμπόρευσης όλων των θεσμών και φορέων προς όφελος των πολιτών.