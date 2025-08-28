Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου

Σήμερα Πέμπτη, 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δάμων, Δάμωνας

Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Η μνήμη του αναγράφεται στο Σιναϊτικό Κώδικα 631, όπου υπάρχουν και δύο Στιχηρά (τροπάρια) στον Άγιο Δάμωνα.