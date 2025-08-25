Επιμελητήριο Αχαΐας: "Στα μέτωπα των πυρκαγιών και η επόμενη μέρα"

Προσέφερε νερά

Σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας αναφέρει: Στήριγμα στον Αχαιό επιχειρηματία αλλά και κάθε πολίτη που δοκιμάστηκε από τις φωτιές που έπληξαν την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, αλλά και συνεχίζει να αγωνιά για το μέλλον του, στέκεται το Επιμελητήριο Αχαΐας. Προσφορά νερών Από τις πρώτες κρίσιμες ώρες που οι φλόγες έσπερναν τον τρόμο και άφηναν πίσω τους στάχτες και μεγάλες καταστροφές, το Επιμελητήριο Αχαΐας με γρήγορα αντανακλαστικά προσέφερε παλέτες με νερά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών που υπήρχαν, ενώ το ίδιο συνέβη και για τις ανάγκες που προέκυψαν από την φωτιά στην περιοχή του Λειβαρτζίου Καλαβρύτων.

Παρουσία στη ΒΙΠΕ Μάλιστα, μέλη της διοίκησης βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα μέτωπα για να προσφέρουν βοήθεια, με τον υπεύθυνο Στήριξης Επιχειρήσεων Γιάννη Χριστόπουλο και τον επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος Γιώργο Παπαχριστόπουλο να μεταβαίνουν στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας. Έκτακτη Ανάγκη Επιπλέον, έγκαιρα, το Επιμελητήριο διέγνωσε πως ήταν επιβεβλημένο να κηρυχθούν οι πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με επιστολή της διοίκησης προς τα αρμόδια υπουργεία κατέθεσε σχετικό αίτημα, το οποίο ικανοποιήθηκε. Παράλληλα, εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τον νομό, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Αχαΐα χρειάζεται και ταχύτητα στις διαδικασίες και τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προοπτική της περιοχής. Οι δε επιχειρήσεις του νομού αναμένουν την εξειδίκευση και άμεση υλοποίηση των εξαγγελιών. Οι Γ. Χριστόπουλος και Γ. Παπαχριστόπουλος συμμετείχαν στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στα γραφεία της ΠΔΕ.

Επόμενη μέρα Ωστόσο, η επόμενη μέρα απαιτεί πολλές επιπλέον ενέργειες. Τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Γιάννης Χριστόπουλος, Βασίλης Δημόπουλος και Γιώργος Κολλιόπουλος συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε να σημειωθούν οι ζημιές και τα προβλήματα από την πρόσφατη πυρκαγιά, αλλά και να συζητηθεί η αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων έτσι ώστε να θωρακιστούν περαιτέρω οι εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των πληγέντων, το Επιμελητήριο Αχαΐας προσφέρει ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας, του Ερυμάνθου σε συνεργασία με τους δήμους.