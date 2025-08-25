Επιμελητήριο Αχαΐας: "Στα μέτωπα των πυρκαγιών και η επόμενη μέρα"

Προσέφερε νερά
Σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας αναφέρει:
Στήριγμα στον Αχαιό επιχειρηματία αλλά και κάθε πολίτη που δοκιμάστηκε από τις φωτιές που έπληξαν την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, αλλά και συνεχίζει να αγωνιά για το μέλλον του, στέκεται το Επιμελητήριο Αχαΐας.
Προσφορά νερών
Από τις πρώτες κρίσιμες ώρες που οι φλόγες έσπερναν τον τρόμο και άφηναν πίσω τους στάχτες και μεγάλες καταστροφές, το Επιμελητήριο Αχαΐας με γρήγορα αντανακλαστικά προσέφερε παλέτες με νερά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών που υπήρχαν, ενώ το ίδιο συνέβη και για τις ανάγκες που προέκυψαν από την φωτιά στην περιοχή του Λειβαρτζίου Καλαβρύτων.
Παρουσία στη ΒΙΠΕ
Μάλιστα, μέλη της διοίκησης βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα μέτωπα για να προσφέρουν βοήθεια, με τον υπεύθυνο Στήριξης Επιχειρήσεων Γιάννη Χριστόπουλο και τον επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος Γιώργο Παπαχριστόπουλο να μεταβαίνουν στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας.
Έκτακτη Ανάγκη
Επιπλέον, έγκαιρα, το Επιμελητήριο διέγνωσε πως ήταν επιβεβλημένο να κηρυχθούν οι πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με επιστολή της διοίκησης προς τα αρμόδια υπουργεία κατέθεσε σχετικό αίτημα, το οποίο ικανοποιήθηκε.
Παράλληλα, εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τον νομό, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Αχαΐα χρειάζεται και ταχύτητα στις διαδικασίες και τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η προοπτική της περιοχής. Οι δε επιχειρήσεις του νομού αναμένουν την εξειδίκευση και άμεση υλοποίηση των εξαγγελιών. Οι Γ. Χριστόπουλος και Γ. Παπαχριστόπουλος συμμετείχαν στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στα γραφεία της ΠΔΕ.
Επόμενη μέρα
Ωστόσο, η επόμενη μέρα απαιτεί πολλές επιπλέον ενέργειες. Τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Γιάννης Χριστόπουλος, Βασίλης Δημόπουλος και Γιώργος Κολλιόπουλος συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε να σημειωθούν οι ζημιές και τα προβλήματα από την πρόσφατη πυρκαγιά, αλλά και να συζητηθεί η αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων έτσι ώστε να θωρακιστούν περαιτέρω οι εγκαταστάσεις.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των πληγέντων, το Επιμελητήριο Αχαΐας προσφέρει ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας, του Ερυμάνθου σε συνεργασία με τους δήμους.
Αποζημιώσεις
Τέλος, υπενθυμίζει στα μέλη του και τους πολίτες που επλήγησαν, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής ζημιών. Η συμμετοχή είναι καθοριστική, καθώς όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί, τόσο συντομότερα θα ξεκινήσει η εκταμίευση αποζημιώσεων και η εφαρμογή μέτρων στήριξης.
Σημαντικές πληροφορίες:
Προθεσμία αιτήσεων: έως 1η Σεπτεμβρίου 2025.
Αν και η συνολική προθεσμία είναι εξάμηνη, η καθυστέρηση στην υποβολή αιτήσεων θα επιφέρει αργοπορία στην οριοθέτηση των περιοχών και συνεπώς στις αποζημιώσεις.
Υποβολή αιτήσεων:
Α. Στα γραφεία που έχουν οριστεί από τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, για:
Κατοικίες που έχουν υποστεί βλάβες ή καταστραφεί.
Κτίρια επιχειρήσεων που επλήγησαν (από τον ιδιοκτήτη).
Αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων (μέσω ΕΛΓΑ).
Β. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254Β – Γραφείο Περιφερειακού Συντονιστή Αρωγής για την Αχαΐα), για:
Επιχειρήσεις με ζημιές σε εξοπλισμό, προϊόντα, πάγια κ.ά.
Αγροτικές επιχειρήσεις που είναι Νομικά Πρόσωπα.
Τα σημεία που έχουν οριστεί από τους δήμους για την παραλαβή των αιτήσεων όλων των κατηγοριών είναι:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
⦁ ΔΕ Βραχνεΐκων (Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου, 2610450283, Βραχνέικα),
⦁ ΔΕ Μεσσάτιδας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 209, 2613600918, Οβρυά)
⦁ ΔΕ Ρίου και Αρκτικού Διαμερίσματος (Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4, 2610430984),
⦁ Ανατολικού Διαμερίσματος (Εγλυκάδος 98, 2610625471) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodp@patras.gr
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Δημαρχείο Κάτω Αχαΐας) τηλ. 2693024771.
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ερυμάνθου (Δημαρχείο Χαλανδρίτσας) τηλ. 269436033.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί όλους τους πληγέντες να προσέλθουν άμεσα στη διαδικασία καταγραφής, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι αρμόδιες Επιτροπές, να οριοθετηθούν οι περιοχές ως πυρόπληκτες και να ξεκινήσει η στήριξη με αποζημιώσεις, επιδότηση ενοικίου και λοιπά μέτρα".
