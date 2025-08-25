Χαλίτ Γιουκάι: Στη θάλασσα του Μαρμαρά εντοπίστηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία που πήγαινε στη Μύκονο

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Τούρκου επιχειρηματία και συνιδρυτή της Mazu Yachts, Χαλίτ Γιουκάι, είχε τραγική κατάληξη.

Ύστερα από 19 ημέρες εντατικών ερευνών, η σορός του εντοπίστηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, σε βάθος 68 μέτρων. Τον Γιουκάι εντόπισε υποβρύχιο ρομπότ με κάμερα, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες.

Ο γνωστός σχεδιαστής σκαφών είχε εξαφανιστεί στις 4 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο.

Τα συντρίμμια του σκάφους του, Graywolf , βρέθηκαν λίγο αργότερα.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».