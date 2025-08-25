Φωτιές στην Αχαΐα: Επίσκεψη ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ε. σε πληγείσες περιοχές

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης συνοδευόμενος από τους κ.κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο και Αθανάσιο Πετρόπουλο, Γενικό Γραμματέα και Μέλος, αντίστοιχα, της Δ.Ε. του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πραγματοποίησαν την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 από κοινού με το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και τον Πρόεδρό του κ. Βαγγέλη Καραχάλιο, επίσκεψη στις πληγείσες από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, το Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, το Δασάρχη Πατρών κ. Σταύρο Βαρβατσούλη και το Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας, Πύραρχο κ. Βασίλη Μαρτζάκλη, ενώ ακολούθησε αυτοψία σε πληγείσες περιοχές.

"Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτιά της Πάτρας ξεκίνησε από τον αστικό και περιαστικό ιστό και επεκτάθηκε σε δασικές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκε από υψηλή επικινδυνότητα καθώς «απείλησε» το αμιγώς αστικό κομμάτι της πόλης. Από την άλλη πλευρά, η φωτιά στη Δυτική Αχαΐα ήταν πολύ πιο καταστροφική καθώς προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις – μεταξύ των οποίων- σε μικρές και πολύ μικρές αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες που στηρίζουν την τοπική οικονομία της περιοχής.

Πολλά ήταν τα κρίσιμα ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τις παραπάνω επαφές και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας και τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τους εμπλεκομένους φορείς την επόμενη μέρα:

οι σοβαρές ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού με αποτέλεσμα την υποστελέχωση γεωτεχνικών υπηρεσιών (π.χ. Δασικές Υπηρεσίες, Γεωτεχνικά Τμήματα Δήμων κ.λπ.),

η απουσία ενιαίας δασικής πολιτικής και σαφούς επιχειρησιακού πλαισίου διαχείρισης των δασών,

η εξαιρετικά περιορισμένη χρηματοδότηση των τοπικών δομών Πολιτικής Προστασίας,

η διαχείριση νερού από τα αντλιοστάσια ύδρευσης – τα οποία λειτουργούν χωρίς εφεδρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης – κατά την κατάσβεση με αυταπόδεικτες παραλείψεις από Δήμους και Πολιτική Προστασία,

και η ανάγκη αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την πρόληψη αλλά και την καταστολή πυρκαγιών σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεσμεύτηκε στη συγκρότηση Διεπιστημονικής Επιτροπής από κοινού με το Τ.Ε.Ε., η οποία θα διενεργήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα παρουσιάσει το πόρισμά της σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ως ο επίσημος Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών του αντικειμένων, τίθεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, προτείνοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση αλλά και την πρόληψη ακραίων καταστάσεων με τις οποίες όλο και πιο συχνά έρχονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες. Η παρούσα κοινή δράση ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ε. καταδεικνύει επιπροσθέτως τη διάθεση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για συνέργειες με άλλους επιστημονικούς κλάδους αλλά και με φορείς με γνώμονα το κοινό καλό", αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.