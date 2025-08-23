Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μέγκαν Μάρκλ: Αποθεώνει τον πρίγκιπα Χάρι ενώ κάνει σερφ

Μέγκαν Μάρκλ: Αποθεώνει τον πρίγκιπα Χάρ...

Η νέα ανάρτηση της δούκισσας του Σάσεξ στο Instagram

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, φαίνεται να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους ανεβάζοντας στα social media διάφορες στιγμές από αυτό.

Στη νέα ανάρτηση της στο Instagram, η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε ένα βίντεο όπου απαθανατίζεται ο πρίγκιπας Χάρι να επιδεικνύει τις ικανότητές του στο σερφ.

Συγκεκριμένα στο βίντεο ο πρίγκιπας Χάρι καταγράφεται να κάνει σερφ, με την ίδια να αποθεώνει τον σύζυγό της, επιλέγοντας να συνοδεύσει την ανάρτηση με το κομμάτι «Whatta Man».

 
«Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για να σας μεταδώσουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα», χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μέγκαν Μαρκλ.

#tags Μέγκαν Μαρκλ Πρίγκιπας Χάρι

Spotlight