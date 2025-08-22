Πάτρα: Δρόμοι γεμάτοι φύλλα και βρωμιές στην οδό Αροανείων- ΦΩΤΟ

Καθώς ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι των τελευταίων ημερών έχουν αφήσει πίσω τους πεσμένα κλαδιά, φύλλα και μαραμένα χαρούπια, οι δρόμοι στην γειτονιά Αροανείων – Δίρφης κάτω από την οδό Καλαβρύτων στην Πάτρα παραμένουν γεμάτοι βρωμιά.

Οι κάτοικοι έχουν υποβάλει εδώ και μήνες αιτήματα στον Δήμο για καθαρισμό, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Οπως αναφέρουν στο thebest.gr , η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι «δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό» και ότι η παρέμβαση θα γίνει το φθινόπωρο, αφήνοντας τους δρόμους σε κατάσταση επικίνδυνη για τους πεζούς και τους οδηγούς.