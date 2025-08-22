Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Ισχυ...

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά στη δημοτική ενότητα Περιβολίου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του εθνικού δρυμού

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στη Βάλια Κάλντα, στην περιοχή των Γρεβενών με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά στη δημοτική ενότητα Περιβολίου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του εθνικού δρυμού, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: Σαρώνει η ευλογιά των προβάτων με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 μονάδες – Περίπου 1.500 ζώα θα θανατωθούν

Αγριογούρουνο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην ε.ο Αντιρρίου-Ιωαννίνων

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γρεβενά Βάλια Κάλντα Φωτιά

Ειδήσεις