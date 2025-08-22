Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην περιοχή

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στη Βάλια Κάλντα, στην περιοχή των Γρεβενών με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά στη δημοτική ενότητα Περιβολίου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του εθνικού δρυμού, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.