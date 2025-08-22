Αγριογούρουνο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην ε.ο Αντιρρίου-Ιωαννίνων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μεσολόγγι όταν μεγαλόσωμο αγριογούρουνο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Αντιρρίου -Ιωαννίνων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παλαιά Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο ύψος της Πλευρώνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης όταν το μεγαλόσωμο ζώο βγήκε ξαφνικά από χωράφι με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, αριστερά, πλαγιομετωπικά.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε τραυματισμός ,ενώ η χαμηλή ταχύτητα που κινούνταν το αυτοκίνητο και η άμεση αντίδραση του οδηγού ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του ατυχήματος.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε με οδική βοήθεια, ενώ το κόστος επισκευής της ζημιάς επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του.

Πηγή: kainourgiopress.gr