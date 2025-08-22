Δήμος Πατρέων: Ένας άνθρωπος θα μέτραγε περισσότερο τα λόγια του…

Στην ανακοίνωση του δήμου Πατρέων στις δηλώσεις μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του σπιράλ αναφέρεται:

«Μερικοί θα προτιμούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Μερικοί θα προτιμούσαν να έχουμε χάσει συνανθρώπους μας, όπως τόσες άλλες φορές έχει συμβεί δυστυχώς, ώστε επενδύοντας στην πολιτική τυμβωρυχία στην οποία θα επιδίδονταν, να κερδίσουν». Αυτά έγραψε σήμερα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του σπιράλ.

Πολλές βρωμιές ακούστηκαν και θα ακουστούν, αλλά λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Αν δεν μπορούν ούτε αυτό, ας αρκεστούν τουλάχιστον στη σιωπή.

Είναι αλητεία να λες ότι η Δημοτική Αρχή θα ήθελε νεκρούς, για να βγεις στην επιφάνεια και να ξεπλύνεις τις ευθύνες της κυβέρνησης και του κράτους, που αφήνουν το λαό απροστάτευτο, τη ζωή του, αλλά και τους κόπους μιας ζωής.

Όσο για το ποιος έδινε παράσταση την ώρα της φωτιάς, αλλά και μετά, αυτό το κρίνει ο πατραϊκός λαός.

Θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπονται.