Δημοσκόπηση Interview: Η πρωτιά της Καρυστιανού και το προβάδισμα της ΝΔ

Τρίτη πίσω από το ΠΑΣΟΚ η Πλεύση Ελευθερίας
Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic, ένας στους πέντε ψηφοφόρους δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
Παρά τη μείωση των ποσοστών της, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,2%, ενώ αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 11,6%, με την Πλεύση Ελευθερίας, που κερδίζει το τελευταίο διάστημα έδαφος, να ακολουθεί με 8,2%. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον έχει υποχωρήσει στο 3%.
Το σημαντικότερο εύρημα βέβαια είναι το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων που πλέον αγγίζει το 21,6%.
Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων
Ελληνική Λύση 6,6%
ΚΚΕ 5,0%
Φωνή Λογικής 3,7%
ΜέΡΑ25 3,3%
Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%
ΣΥΡΙΖΑ 3,0%
ΝΙΚΗ 1,1%
Νέα Αριστερά 1,1%
Εμπιστοσύνη σε «κανέναν»
Κανέναν πολιτικό αρχηγό δεν εμπιστεύεται το 30,8% των ερωτηθέντων, την ώρα που το 28,6% στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να κινούνται σε μονοψήφια νούμερα.
Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει και την ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%) ο πρωθυπουργός (18,4%) και ο Αλέξης Τσίπρας.
Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ (29,5%) και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών (24,8%) αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, ενώ στην τρίτη θέση είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις (13,9%).
Στο ερώτημα «ποιο νέο κόμμα θα πήγαινε καλύτερα σε εκλογές», η Μαρία Καρυστιανού προηγείται με μεγάλη διαφορά του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα συγκεντρώνει ποσοστό 53% έναντι μόλις 23%.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr