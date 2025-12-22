Δημοσκόπηση Interview: Η πρωτιά της Καρυστιανού και το προβάδισμα της ΝΔ

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic, ένας στους πέντε ψηφοφόρους δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσει.

Παρά τη μείωση των ποσοστών της, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,2%, ενώ αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 11,6%, με την Πλεύση Ελευθερίας, που κερδίζει το τελευταίο διάστημα έδαφος, να ακολουθεί με 8,2%. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον έχει υποχωρήσει στο 3%.

Το σημαντικότερο εύρημα βέβαια είναι το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων που πλέον αγγίζει το 21,6%.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων



Ελληνική Λύση 6,6%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,7%

ΜέΡΑ25 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ 3,0%

ΝΙΚΗ 1,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Εμπιστοσύνη σε «κανέναν»



Κανέναν πολιτικό αρχηγό δεν εμπιστεύεται το 30,8% των ερωτηθέντων, την ώρα που το 28,6% στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να κινούνται σε μονοψήφια νούμερα.