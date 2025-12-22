Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Δημοσκόπηση Interview: Η πρωτιά της Καρυστιανού και το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Interview: Η πρωτιά της Καρυ...

Τρίτη πίσω από το ΠΑΣΟΚ η Πλεύση Ελευθερίας

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic, ένας στους πέντε ψηφοφόρους δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσει.

Παρά τη μείωση των ποσοστών της, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,2%, ενώ αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 11,6%, με την Πλεύση Ελευθερίας, που κερδίζει το τελευταίο διάστημα έδαφος, να ακολουθεί με 8,2%. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον έχει υποχωρήσει στο 3%.

Το σημαντικότερο εύρημα βέβαια είναι το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων που πλέον αγγίζει το 21,6%.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων
 

Ελληνική Λύση 6,6%
ΚΚΕ 5,0%
Φωνή Λογικής 3,7%
ΜέΡΑ25 3,3%
Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%
ΣΥΡΙΖΑ 3,0%
ΝΙΚΗ 1,1%
Νέα Αριστερά 1,1%

Εμπιστοσύνη σε «κανέναν»
 

Κανέναν πολιτικό αρχηγό δεν εμπιστεύεται το 30,8% των ερωτηθέντων, την ώρα που το 28,6% στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να κινούνται σε μονοψήφια νούμερα.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει και την ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%) ο πρωθυπουργός (18,4%) και ο Αλέξης Τσίπρας.

 

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ (29,5%) και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών (24,8%) αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, ενώ στην τρίτη θέση είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις (13,9%).

Στο ερώτημα «ποιο νέο κόμμα θα πήγαινε καλύτερα σε εκλογές», η Μαρία Καρυστιανού προηγείται με μεγάλη διαφορά του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα συγκεντρώνει ποσοστό 53% έναντι μόλις 23%.

Ειδήσεις Τώρα

Κάτω Αχαΐα: Συλλήψεις οκτώ ατόμων για διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιχνιδιών

Καιρός: Kαταιγίδες και βροχές τα Χριστούγεννα, «χιονοεκπλήξεις» και κρύο την Πρωτοχρονιά

Αγρότες: Έκλεισαν τη σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά - Πόσο θα διαρκέσει ο αποκλεισμός- Πού υπάρχουν μπλόκα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Καρυστιανού Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Πλεύση Ελευθερίας ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις