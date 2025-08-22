Τι σημαίνει η φράση «άρρητοι λόγοι» και από πού προέρχεται

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι σαν μικρές κάψουλες χρόνου, που περιέχουν μέσα τους συμπυκνωμένη τη σοφία και την εμπειρία πολλών γενεών.

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά σημαντικές αξίες, ηθικές αρχές και πρακτικές συμβουλές για τη ζωή. Είναι διαχρονικές, καθώς αν και δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, διατηρούν τη σημασία τους ακόμη και σήμερα, καθώς οι ανθρώπινες εμπειρίες και τα προβλήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια.

Μάθε πώς βγήκε η φράση «άρρητοι λόγοι»

Πολλές φορές ακούμε τη φράση «άρρητοι λόγοι». Γιατί όμως τη λέμε και από πού προέρχεται; Πρόκειται για αρχαία ελληνική έκφραση που σημαίνει άγνωστες, ανεξιχνίαστες, ή απόκρυφες αιτίες ή λόγια που δεν μπορούν να ειπωθούν, ανείπωτα λόγια.

Χρησιμοποιείται για κάτι που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, είτε επειδή είναι πολύπλοκο, είτε επειδή είναι μυστικό ή απόρρητο.

Πηγή: FOXreport.gr