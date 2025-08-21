Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σωκράτης Φάμελλος από Πάτρα: 2.500 κενές θέσεις στην Πυροσβεστική- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σωκράτης Φάμελλος από Πάτρα: 2.500 κενές...

Επίσκεψη σε ΒΙΠΕ και Περιστέρα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος και κλιμάκιο του κόμματος, επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας.

Ενημερώθηκαν από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής για όλες τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά τον όλεθρο των πυρκαγιών.

Πρώτος σταθμός ήταν η Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα πραγματοποιήσε επίσκεψη στην περιοχή της ΒΙΠΕ (σταθμός πυροσβεστικής και οικισμός Περιστέρα).

Ο κ. Φάμελλος επισκέφθηκε και το Δημαρχείο Πατρέων όπου έιχε συνάντηση με τον Κώστα Πελετίδη.

Σε συνομιλία που είχε με εποχικούς πυροσβέστες ο Φάμελλος τόνισε πως η Πυροσβεστική έχει 2.500 κενά σε οργανικές θέσεις και πως θα πρέπει όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. "Η ασφάλεια του κόσμου είναι πιο σημαντική από την λιτότητα του κ. Μητσοτάκη είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα βρέθεί και στην Ξερόλακκα και στον οικισμό Μπάλλα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Η καταστροφή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ

Καιρός: Έρχεται ο τελευταίος καύσωνας «εξπρές» του καλοκαιριού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σωκράτης Φάμελλος ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις