Σωκράτης Φάμελλος από Πάτρα: 2.500 κενές θέσεις στην Πυροσβεστική- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος και κλιμάκιο του κόμματος, επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας.

Ενημερώθηκαν από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής για όλες τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά τον όλεθρο των πυρκαγιών.

Πρώτος σταθμός ήταν η Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα πραγματοποιήσε επίσκεψη στην περιοχή της ΒΙΠΕ (σταθμός πυροσβεστικής και οικισμός Περιστέρα).

Ο κ. Φάμελλος επισκέφθηκε και το Δημαρχείο Πατρέων όπου έιχε συνάντηση με τον Κώστα Πελετίδη.

Σε συνομιλία που είχε με εποχικούς πυροσβέστες ο Φάμελλος τόνισε πως η Πυροσβεστική έχει 2.500 κενά σε οργανικές θέσεις και πως θα πρέπει όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. "Η ασφάλεια του κόσμου είναι πιο σημαντική από την λιτότητα του κ. Μητσοτάκη είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα βρέθεί και στην Ξερόλακκα και στον οικισμό Μπάλλα.