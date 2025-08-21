Κακλαμάνης: “Ψεύδη τα περί επιδόματος σε όλους τους υπαλλήλους της Βουλής”

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κακλαμάνης μίλησε και για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να υπάρξει «κόφτης» στο μικρόφωνο για όσους υπερβαίνουν τους χρόνους ομιλίας. «Θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε μιλώντας στο OPEN, η εν λόγω διάταξη «είναι νόμος του 2015». «Είχε βγει ΚΥΑ και το 2024 αναθεωρήθηκε, για το ποιες κατηγορίες στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνει. Και μέσα στον δημόσιο τομέα συμπεριέλαβε και τη Βουλή. Οι κατηγορίες είναι οι καθαρίστριες, οι νοσηλεύτριες (6-7) και οι εργάτες (περίπου 50-60). Επίσης, όλα αυτά καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Βουλής» εξήγησε.

«Ψεύδη» χαρακτήρισε όσα ακούστηκαν σχετικά με την παροχή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Βουλής , Νικήτας Κακλαμάνης την Πέμπτη (21/08) .

Ο ίδιος τόνισε ότι ο σημερινός κανονισμός «συντάχθηκε πριν από 37-38 χρόνια όταν στη Βουλή υπήρχαν 4 κόμματα και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα υπάρχουν 9 κόμματα με το νυν πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί εκείνος ο κανονισμός να ανταπεξέλθει». Κάνοντας αναφορά σε φαινόμενα καθυστερήσεων, εξήγησε πως «ξεκινάει συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές αρχίζουν πρόεδροι, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, υπουργοί χωρίς να τηρούνται οι χρόνοι».

Σε ό,τι αφορά την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι «θα είναι πιο πρόσφορο η έναρξη να γίνει μετά τη ΔΕΘ». Όπως είπε, «ο κίνδυνος της παραγραφής σύμφωνα με τους συνταγματολόγους αφορά ό,τι έγινε πριν την 1/1/2020. Αν η εξεταστική βρει ότι κάποιος υπουργός έχει κάνει μετά την ημερομηνία αυτή, τότε δεν υπάρχει θέμα παραγραφής».

Επιπλέον, σχολίασε την ψηφοφορία για τη συγκρότηση της εξεταστικής, λέγοντας: «Με χαρά άκουσα να λέει ο κ. Φάμελλος ότι τυπικά τηρήθηκε η διαδικασία. Αν θέσει θέμα ακυρότητας θα δούμε το σκεπτικό. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Τέλος, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «φαρισαϊσμό», υποστηρίζοντας ότι καταγγέλλουν «βιομηχανία επιστολικής ψήφου» ενώ, όπως ανέφερε, «υπήρχαν 48 επιστολικές ψήφοι από την αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και Πλεύση, και 68 από τη ΝΔ. Την επόμενη ημέρα έγινε ονομαστική ψηφοφορία για νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με 151 επιστολικές ψήφους, 73 από τη ΝΔ και 78 από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης».