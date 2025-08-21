Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Έσπασε την πρόσοψη κομμωτηρίου επειδή ήταν κλειστό!

Μεσήλικας άνδρας εξαγριώθηκε όταν διαπίστωσε ότι το κατάστημα είχε κλείσει για διακοπές

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Κορίνθου στην Πάτρα.

Μεσήλικας άνδρας, ο οποίος επιθυμούσε να κουρευτεί, εξαγριώθηκε όταν διαπίστωσε ότι το κομμωτήριο ήταν κλειστό λόγω διακοπών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας έχασε την ψυχραιμία του και άρχισε να κλωτσά την πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας ρωγμές και υλικές ζημιές.

Ο σύζυγος ιδιοκτήτριας γειτονικού καταστήματος επιχείρησε να τον συγκρατήσει, ενώ λίγο αργότερα ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο.

Την ίδια ώρα, οι γείτονες ενημέρωναν την ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου για τις ζημιές, ώστε να λάβει μέτρα με την επιστροφή της.

Το κομμωτήριο αναμένεται να επαναλειτουργήσει την Τρίτη 26 Αυγούστου.

