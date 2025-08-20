Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΗΣΑΠ: Άνδρας έπεσε στις γραμμές - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΗΣΑΠ: Άνδρας έπεσε στις γραμμές - Νοσηλε...

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20.08.2025) καθώς πολίτες είδαν έναν άνδρα να πέφτει στις γραμμές του ΗΣΑΠ, στο Νέο Ηράκλειο.

 Στον σταθμό του Νέου Ηρακλείου έσπευσε η πυροσβεστική αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση.

Οι γραμμές του ΗΣΑΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργούν κανονικά από τον Πειραιά μέχρι τα Άνω Πατήσια και από τον σταθμό «Ειρήνη» μέχρι τη Κηφισιά.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Επανέρχονται τα 40άρια πριν πέσει και πάλι η θερμοκρασία

Αγρίνιο: «Ήταν ένα παιδί μάλαμα» – Θρήνος στα Τριαντέικα για το χαμό του Στέφανου Μήτσου

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ηλεκτρικός Γραμμές τρένου

Ειδήσεις