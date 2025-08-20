Από τη Βούντενη ξεκίνησε η περιοδεία Κουτσούμπα στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Τη Βούντενη Πατρών επέλεξε ως πρώτο σταθμό της περιοδείας του στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην περιοχή συγκεντρώθηκε πλήθος κατοίκων, ανάμεσά τους πυρόπληκτοι, καθώς και τοπικοί εκπρόσωποι, όπως ο πρόεδρος του Αρκτικού Διαμερίσματος Πάτρας, Θύμιος Αγγελόπουλος. Οι κάτοικοι εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους για τις καταστροφές και απαίτησαν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και πλήρεις αποζημιώσεις για όλους τους πληγέντες, χωρίς προϋποθέσεις.

Στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ συμμετείχαν επίσης ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, ο βουλευτής Αχαΐας και μέλος της ΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, και ο γραμματέας της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Σωτήρης Παρίσης.

Παρούσα ήταν και πολυμελής αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, καθώς και εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη Μαρμούτα.

Τη σύσκεψη άνοιξε ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ, Κώστας Μουγκογιάννης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πυρόπληκτοι και εκπρόσωποι φορέων μετέφεραν τις εμπειρίες τους, αναδεικνύοντας – όπως είπαν – την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και τον κομβικό ρόλο που έπαιξε η κινητοποίηση του λαού και η παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής.

Η περιοδεία του Δημήτρη Κουτσούμπα θα συνεχιστεί σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και της Δυτικής Αχαΐας.

Στις 20:00, ο ΓΓ του ΚΚΕ θα μιλήσει σε σύσκεψη με τη συμμετοχή μαζικών φορέων της περιοχής, στην αίθουσα της «Achaia Clauss».



















