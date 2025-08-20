Back to Top
Αυστρο-Ελληνικό Μουσικό Καλοκαίρι 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Συναυλία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη – Αναφορές σε Franz Schubert και Werner Schulze το Σάββατο 23 Αυγούστου

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά περιμένει το κοινό της Πάτρας στο πλαίσιο του Αυστρο-Ελληνικού Μουσικού Καλοκαιριού 2025, το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., στο Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη (1925-2025), ενώ θα υπάρξουν αναφορές στο έργο του Franz Schubert (1797-1828) και μνεία στον συνθέτη Werner Schulze (*1952).

Στη σκηνή θα εμφανιστούν το Fresco Quartet και η ερμηνεύτρια Λουκία Λουλάκη, προσφέροντας ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

