Αυστρο-Ελληνικό Μουσικό Καλοκαίρι 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά περιμένει το κοινό της Πάτρας στο πλαίσιο του Αυστρο-Ελληνικού Μουσικού Καλοκαιριού 2025, το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., στο Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη (1925-2025), ενώ θα υπάρξουν αναφορές στο έργο του Franz Schubert (1797-1828) και μνεία στον συνθέτη Werner Schulze (*1952).

Στη σκηνή θα εμφανιστούν το Fresco Quartet και η ερμηνεύτρια Λουκία Λουλάκη, προσφέροντας ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.