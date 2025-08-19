σπιράλ: Ερωτήσεις για τη ΔΕΥΑΠ και την Ξερόλακα

Στην πλατεία Άνω Συχαινών και στην Ξερόλακα βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στελέχη της δημοτικής παράταξης σπιράλ, συμμετέχοντας σε ανοιχτές συζητήσεις με κατοίκους και συλλόγους για τα προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πυρκαγιές, με αιχμή ζητήματα ύδρευσης, την κατάσταση στην Ξερόλακα και την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων.

Σε ανακοίνωσή του, το σπιράλ, αναφέρει: Πολυμελής αντιπροσωπεία του σπιράλ βρέθηκε στην Πλατεία Άνω Συχαινών το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, συμμετέχοντας σε ανοικτή συζήτηση που προκάλεσαν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής σχετικά με τα προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι φωτιές. Ο επικεφαλής της παράταξης Πέτρος Ψωμάς, εξάλλου, και άλλα στελέχη επισκέφτηκαν πρόσφατα τις πληγείσες περιοχές, συνομίλησαν με κατοίκους και κατέγραψαν παρατηρήσεις, παράπονα και αιτήματα. Κλιμάκιο του σπιράλ βρέθηκε και στην Ξερόλακα την περασμένη Κυριακή.

Τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Πατρινοί σήμερα συνοψίζονται στα εξής:

- Ζητήματα ύδρευσης σε συγκεκριμένες περιοχές με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στις καλλιέργειες.

- Προβληματισμός για το παρατεταμένο "κάπνισμα" της Ξερόλακας και για τα αέρια που εκλύονται στην ατμόσφαιρα της πόλης.

- Ανησυχία για τις επερχόμενες βροχές και τις πιθανές πλημμύρες που θα φέρουν, κάτι που καθιστά αναγκαίο τον άμεσο προγραμματισμό αντιπλημμυρικών έργων.

- Φόβος για πιθανές επόμενες πυρκαγιές που για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση: πρόληψη και καθαρισμός οικοπέδων, οργάνωση και σχέδιο με συνεργασίες, αντιπυρικές ζώνες, τήρηση κανόνων ασφαλείας κ.α.

Σε σχέση με τον Δήμο Πατρέων οι δημότες διατυπώνουν εύλογα ερωτήματα που αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουν ακόμα απαντηθεί επίσημα και με ευκρίνεια. Αφορούν κυρίως τα θέματα της ΔΕΥΑΠ και της Ξερόλακας.

Για την ΔΕΥΑΠ:

- Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης στις κρίσιμες υποδομές της, όπως τα διυλιστήρια; Υπάρχουν εκεί αυτόματα συστήματα πυροπροστασίας; Υπάρχουν γεννήτριες διαθέσιμες για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως οι πυρκαγιές, που προξενούν πολύωρες διακοπές ρεύματος; Υπάρχουν αντλίες υψηλής πίεσης διαθέσιμες για την προστασία των υποδομών; Πόσο σώφρον είναι να δαπανά η ΔΕΥΑΠ κατ' έτος δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε χρηματοδοτήσεις αλλότριων σκοπών (συναυλίες, πορείες διαμαρτυρίας, συμπόσια γλυπτικής και χαρακτικής κ.α.), όταν λόγω των συνθηκών υπάρχουν τεράστιες ανάγκες στην ίδια την επιχείρηση; Έχουν ελεγχθεί τα τελευταία χρόνια όλοι οι πυροσβεστικοί κρουνοί και -εάν ναι- είναι λειτουργικοί και συμβατοί με τα πυροσβεστικά οχήματα; Πότε αλήθεια θα επανέλθει η υδροδότηση παντού και γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα ανακούφισης για όσους ταλαιπωρούνται;

Για την Ξερόλακα:

- Ελέγχεται σήμερα η καύση των απορριμμάτων στην Ξερόλακα; Υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία των Πατρινών από όσα αέρια εξακολουθούν να εκλύονται; Έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών; Ποιος επιστημονικός φορέας μετρά τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα; Γιατί δεν υπάρχουν τακτικές και ξεκάθαρες ανακοινώσεις που θα καθησυχάζουν (ή έστω ενημερώνουν τους δημότες) για το τι συμβαίνει σήμερα στον χώρο που εδώ και έντεκα χρόνια -θυμίζουμε- είχε εξαγγελθεί ότι θα κλείσει;

Οι Πατρινοί ζητούν πειστικές απαντήσεις.

Στη συνάντηση στα Συχαινά από πλευράς σπιράλ συμμετείχαν οι Πέτρος Ψωμάς (επικεφαλής), Θάνος Δούρος (δημοτικός σύμβουλος), Κωνσταντίνος Γκίρης (διαμερισματικός σύμβουλος), Μαρία Γούβη και Γιώργος Αγγελόπουλος (μέλη Πολιτικής Γραμματείας), Γιώργος Μπατάλης (μέλος Πολιτικού Συμβουλίου), Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Σαρρής και Γιάννης Κανδύλης. Την Ξερόλακα επισκέφτηκαν ο Πέτρος Ψωμάς και οι Άρης Μαμασιούλας και Εύα Αθανασοπούλου, εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας #Υποδομές. Όλα τα μέλη του σπιράλ συμμετείχαν με τον τρόπο τους στη διαχείριση της κατάστασης κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών και εξακολουθούν να μετέχουν στα μέτωπα της επόμενης μέρας.