Αντίρριο: Η ύποπτη σακούλα δεν είχε βόμβα αλλά... παιχνίδια

Η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. και οι έρευνες που ακολούθησαν
Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στο Αντίρριο Ναυπακτίας, όταν μία γυναίκα,κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, υπήρχε ύποπτο αντικείμενο που έμοιαζε με βόμβα.
Η καταγγελία κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο περιπολικό της Αστυνομίας.
Από τον έλεγχο, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για σακούλα με παιχνίδια και γλυκά που είχε αφήσει ο πατέρας στο αυτοκίνητο για το παιδί του.
Το περιστατικό προκάλεσε ανακούφιση μεν, αλλά και αίσθηση στην τοπική κοινωνία, καθώς για λίγη ώρα επικράτησε έντονη ανησυχία.
Μετά το περιστατικό αυτό,κλήθηκαν οι γονείς προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.
πηγη nafpaktianews
