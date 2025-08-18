Ερώτηση Σπ. Σκιαδαρέση για την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από τις πυρκαγιές

Ερώτηση για την ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από τα βλαβερά σωματίδια που απελευθερώθηκαν κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και κυρίως, από τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας κατέθεσε στην αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης.

Όπως αναφέρει «η πρόσφατη πυρκαγιά στον αστικό ιστό της πόλης των Πατρών άφησε πίσω της εκτός από στάχτη, ανυπολόγιστη καταστροφή σε περιουσίες συμπολιτών μας και το περιβάλλον, με συνέπεια στους κατοίκους να υπάρχει εύλογη ανησυχία για την δημόσια υγεία των.

Στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο σημείο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου και των Πυροσβεστών, η φωτιά πλησίασε στις παρυφές του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα έως και σήμερα να σιγοκαίει, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμος Πατρέων με ανακοινώσεις του ενημερώνει τους κατοίκους, ότι γίνονται συνεχείς επιχωματώσεις του σημείου, καθώς η πυρόσβεση με πτητικά μέσα και μεγάλη ρίψη νερού στο σημείο, εγκυμονεί άλλους κινδύνους.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα υγείας και ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, ερωτάσθε δια της παρούσης: Ποιες επιπλέον ενέργειες προτίθεται να κάνει η Π.Δ.Ε. στο σημείο σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας (π.χ. ρίψη ειδικού υγρού ή σκόνης ή οτιδήποτε άλλο επιβραδύνει τα βλαβερά σωματίδια που ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα), όλα αυτά ενισχυτικά στις όλες ενέργειες που έως τώρα κάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων».