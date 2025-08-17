Ρόδος: Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το ατύχημα στο λούνα παρκ - «Δεν ήξερα αν θα ξαναπατήσω στη γη»

Αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε με το κινητό του το σοκαριστικό ατύχημα στο λούνα παρκ της Ρόδου περιέγραψε πως, «έσπασε ένα κάθισμα και επικράτησε χάος. Κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, τα παιδιά ήταν στριμωγμένα μέσα».

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερα άτομα να εκτοξευθούν στον αέρα, καταλήγοντας πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του χώρου. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ παρευρισκόμενους αλλά και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παιχνιδιών στα λούνα παρκ.

«Νόμιζα πως θα πεθάνω»

Όπως εξήγησε 16χρονος που βρισκόταν στο παιχνίδι, «φοβήθηκα πάρα πολύ… ένιωσα ότι πετάχτηκα από το ταψί και για λίγα δευτερόλεπτα δεν ήξερα αν θα ξαναπατήσω στη γη». Ο ίδιος πρόσθεσε πως όλα έγιναν σε ελάχιστον χρόνο. «Ένιωσα το σώμα μου να εκτοξεύεται, δεν μπορούσα να κρατηθώ πουθενά και έβλεπα γύρω μου πανικό», είπε.

Τη δική του τρομακτική εμπειρία περιέγραψε και ο 17χρονος φίλος του, ο οποίος καθόταν δίπλα του: «Νόμιζα πως θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, χτυπούσα παντού και έλεγα από μέσα μου “εδώ τελειώνει η ζωή μου”». Ο ίδιος σημειώνει ότι οι στιγμές φάνηκαν ατελείωτες: «Ήταν σαν εφιάλτης που δεν τελείωνε».