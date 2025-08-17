Ρόδος: Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το ατύχημα στο λούνα παρκ - «Δεν ήξερα αν θα ξαναπατήσω στη γη»

«Η ευθύνη βαραίνει τους επιβάτες», ισχυρίζεται ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ
Αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε με το κινητό του το σοκαριστικό ατύχημα στο λούνα παρκ της Ρόδου περιέγραψε πως, «έσπασε ένα κάθισμα και επικράτησε χάος. Κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, τα παιδιά ήταν στριμωγμένα μέσα».
Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερα άτομα να εκτοξευθούν στον αέρα, καταλήγοντας πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του χώρου. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ παρευρισκόμενους αλλά και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παιχνιδιών στα λούνα παρκ.
«Νόμιζα πως θα πεθάνω»
Όπως εξήγησε 16χρονος που βρισκόταν στο παιχνίδι, «φοβήθηκα πάρα πολύ… ένιωσα ότι πετάχτηκα από το ταψί και για λίγα δευτερόλεπτα δεν ήξερα αν θα ξαναπατήσω στη γη». Ο ίδιος πρόσθεσε πως όλα έγιναν σε ελάχιστον χρόνο. «Ένιωσα το σώμα μου να εκτοξεύεται, δεν μπορούσα να κρατηθώ πουθενά και έβλεπα γύρω μου πανικό», είπε.
Τη δική του τρομακτική εμπειρία περιέγραψε και ο 17χρονος φίλος του, ο οποίος καθόταν δίπλα του: «Νόμιζα πως θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, χτυπούσα παντού και έλεγα από μέσα μου “εδώ τελειώνει η ζωή μου”». Ο ίδιος σημειώνει ότι οι στιγμές φάνηκαν ατελείωτες: «Ήταν σαν εφιάλτης που δεν τελείωνε».
«Η ευθύνη βαραίνει τους επιβάτες», ισχυρίζεται ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ
Από την πλευρά της επιχείρησης, τονίζεται πως δεν υπήρξε καμία βλάβη στον εξοπλισμό. Η ιδιοκτήτρια δηλώνει στο MEGA: «Έχει έρθει μηχανικός, ούτε μηχάνημα έσπασε, ούτε κάθισμα πετάχτηκε, τίποτα από όλα αυτά». Ο δικηγόρος της, Στέλιος Αλεξανδρής, υποστηρίζει ότι η ευθύνη βαραίνει τους επιβάτες: «Ενώ έπρεπε να κάθονται κρατώντας τα κάγκελα, τα παιδιά σηκώθηκαν και ήταν όρθια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος πράγμα που απαγορεύεται».
Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται από τις οικογένειες των παιδιών. «Στο βαγόνι μας που έσπασε. Καθόμασταν και οι πέντε και όλη η σειρά αυτή καθότανε», επιμένει ο 16χρονος. Την ίδια θέση στηρίζει και ο πατέρας του: «Αφού φαίνεται στο βίντεο καθαρά ότι καθόντουσαν, καθόντουσαν. Τώρα αν κάποια άλλη παρέα αλλού σηκωνόντουσαν, δεν ξέρω». Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την άμεση διακοπή λειτουργίας του λούνα παρκ, έως ότου προσκομιστούν νέα έγγραφα τεχνικού ελέγχου και επικαιροποιημένα πιστοποιητικά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr