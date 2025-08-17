Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Πρόθυμων» - Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ

Η συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε, όπως γνωστοποίησε την Κυριακή ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο»

Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογράμμισε την ανάγκη άσκησης πίεσης προς τη Ρωσία. «Τόνισα ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

«Μόνο η Ουκρανία να λάβει αποφάσεις για ζητήματα κυριαρχίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, Εμάνουελ Μακρόν.

Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στη συζήτηση στις Βρυξέλλες καθορίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις της κοινής ευρωπαϊκής θέσης, οι οποίες θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο παρουσία Ζελένσκι και Τραμπ.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα αναμένεται να παραστούν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι,μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ

Η επιτάχυνση των προσπαθειών για ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου από τον Τραμπ αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι ηγέτες της Ε.Ε. επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι καμία παραχώρηση δεν θα γίνει εις βάρος της Ουκρανίας ή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουν τρεις βασικές γραμμές:

Εγγυήσεις ασφάλειας: Η Ευρώπη απαιτεί δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Όπως σημειώνεται, η προθυμία του Τραμπ να συμβάλει σε ένα καθεστώς εγγυήσεων «τύπου Άρθρου 5» μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων», στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε., χαιρετίζεται θερμά.

Εδαφικά ζητήματα: Τονίζεται ότι κάθε συζήτηση για αλλαγές εδαφών πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, τη νομιμότητα και την αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συνεχής στήριξη της Ουκρανίας: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται να παρέχουν συνεχή στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη στο Κίεβο, μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.



Η αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο αναμένεται να είναι καθοριστική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσεγγίζουν τη συνάντηση με ενιαία γραμμή, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία χωρίς να διαταραχθεί η ενότητα της Δύσης. Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει στήριξη όχι μόνο σε επίπεδο ασφάλειας και κυρώσεων, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την αναγνώριση της νομιμότητάς του ως ηγέτη της Ουκρανίας.