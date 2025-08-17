Αγρίνιο: Φωτιά στην Ιόνια Οδό, στην Γουριώτισσα – Διακοπή της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από σκασμένο ελαστικό φορτηγού και γρήγορα επεκτάθηκε
Από σκασμένο ελαστικό φορτηγού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκδηλώθηκε φωτιά στο πρανές της Ιόνιας Οδού, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε στον κάμπο της Γουριώτισσας, στον δήμο Αγρινίου.
Η πυρκαγιά κατακαίει αγροτικές εκτάσεις και, όπως αναφέρεται, έχουν προκληθεί ζημιές και σε αποθήκες της περιοχής.
Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.
Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με την αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από Α/Κ Κουβαρά έως και Α/Κ Αγρίνιο, σε κυκλοφορία έχει δοθεί το ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.
Κλειστό παραμένει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.
με στοιχεία από agriniopress
