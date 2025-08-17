Αγρίνιο: Φωτιά στην Ιόνια Οδό, στην Γουριώτισσα – Διακοπή της κυκλοφορίας

Από σκασμένο ελαστικό φορτηγού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκδηλώθηκε φωτιά στο πρανές της Ιόνιας Οδού, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε στον κάμπο της Γουριώτισσας, στον δήμο Αγρινίου.

Η πυρκαγιά κατακαίει αγροτικές εκτάσεις και, όπως αναφέρεται, έχουν προκληθεί ζημιές και σε αποθήκες της περιοχής.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.