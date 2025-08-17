Η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας ξεκινά την νέα μουσική χρονιά

Η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας του Συλλόγου Κεφαλλήνων & Ιθακησίων ξεκινά με πολύ κέφι μία νέα δημιουργική μουσική χρονιά, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μ.μ. (μόνο για την έναρξη), στον χώρο της, Ανδρονοπούλου 12, Αίγιο.

Με χαρά και αγάπη υποδεχόμαστε φίλους και φίλες που αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, με ή χωρίς μουσικές γνώσεις.

Τα οφέλη του χορωδιακού τραγουδιού

Σύμφωνα με βρετανικές επιστημονικές έρευνες, η συμμετοχή σε χορωδία:

Μειώνει το στρες

Βελτιώνει την ψυχική διάθεση

Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Τι θα γνωρίσετε στις πρόβες μας

Ασκήσεις φωνητικής και τεχνικής

Το χαρούμενο και επικοινωνιακό πνεύμα της ομάδας

Την αξία του ομαδικού πνεύματος και την ευεξία που νιώθει κανείς μετά από κάθε πρόβα

Το ρεπερτόριό μας

Η χορωδία ερμηνεύει έργα Ελλήνων & ξένων συνθετών: λαϊκό, έντεχνο, παραδοσιακό τραγούδι, καντάδες, βυζαντινούς ύμνους, καθώς και κλασικά έργα όπως οι Ωδές από τον κορυφαίο «Ύμνο εις την Ελευθερία» του Διονυσίου Σολωμού.