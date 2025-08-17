Δυτική Αχαΐα: Ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά τις καταστροφικές φωτιές διεκδικεί ο Δήμος

Ένα ολιστικό πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Δυτικής Αχαΐας με βασικούς άξονες τον πρωτογενή τομέα, το περιβάλλον και την κοινωνία που θα συνδυάζει δράσεις ανακούφισης, παρεμβάσεις αποκατάστασης και στρατηγικό σχεδιασμό ανθεκτικότητας, θέτει ως ύψιστη ανάγκη για την επόμενη μέρα των Φκαταστροφικών πυρκαγιών ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

«Τα δραματικά γεγονότα αυτού του καλοκαιριού, με αποκορύφωμα τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών έχουν αφήσει σε ολόκληρη τη Δυτική Αχαΐα βαθιές πληγές που σημαδεύουν ανεξίτηλα την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον του τόπου και των κατοίκων.

Δεν είναι μόνο οι σημαντικές υποδομές και οι περιουσίες που χάθηκαν μέσα στις φλόγες, όπως αντλιοστάσια, δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα, σπίτια, κλπ. Αυτή τη στιγμή όλος ο παραγωγικός ιστός της Δυτικής Αχαΐας, έχει διαλυθεί. Η ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας, ο πρωτογενής τομέας, έχει ουσιαστικά καταστραφεί. Καλλιέργειες, θερμοκήπια, δένδρα, αποθήκες, τρακτέρ και λοιπός γεωργικός εξοπλισμός εξαφανίστηκαν από τη μανία της φωτιάς. Κτηνοτροφικές μονάδες και ζωικό κεφάλαιο έγιναν αποκαΐδια, και πολλά από τα εναπομείναντα ζώα πλήττονται από την επιδημία ευλογιάς και οδηγούνται σε θανάτωση. Ακόμα και η αλιεία μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι μπάζωσαν το αλιευτικό καταφύγιο των Αλυκών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις υποδομές του λιμανιού, το οποίο στην ουσία καθίσταται ανενεργό. Και την ίδια ώρα μεγάλο είναι το πλήγμα που δέχτηκε η ΒΙ.ΠΕ. και οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, αλλά και ο τουρισμός μας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας πριν καλά-καλά σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες, ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών και τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής.

Με μια τοπική οικονομία διαλυμένη και μια κοινωνία σε σοκ, οι απλές αποζημιώσεις και τα αποσπασματικά έργα φαντάζουν σταγόνα στον ωκεανό. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης, με άμεσες αλλά και μακροχρόνιες παρεμβάσεις, με στόχο την αποκατάσταση των υποδομών, την αναζωογόνηση του παραγωγικού μοντέλου, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής μας απέναντι σε μελλοντικές θεομηνίες, τη στήριξη των κατοίκων και παραγωγών για να ξανασταθούν στα πόδια τους και να αντικρύσουν το αύριο με αξιοπρέπεια.

Οι δικές μας δυνάμεις δεν αρκούν. Ζητάμε από την Πολιτεία να σταθεί στο πλάι μας. Ζητούμε τη δημιουργία ενός ολιστικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Δυτικής Αχαΐας, που θα έχει στο επίκεντρο το παραγωγικό μοντέλο, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, υποστήριξη για μελέτες ωρίμανσης έργων και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης χωρίς δαιδαλώδεις διαδικασίες και γραφειοκρατίες.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας και ο κίνδυνος πλημμυρών κρέμεται πάνω από τα καμένα. Κάθε ώρα που χάνουμε για την ανασυγκρότηση της τοπικής κοινωνίας θα οδηγεί όλο και περισσότερο στην ερήμωση των χωριών μας.

Τώρα είναι η στιγμή που όλοι αναμετρούμαστε με την ευθύνη μας. Δεν χωρούν διαχωριστικές γραμμές, τοπικισμοί και μικροπολιτικές. Χρειάζονται γόνιμη συνεργασία, ουσιαστική δράση και αδιάκοπη προσπάθεια, ώστε να μετατρέψουμε την αδιανόητη καταστροφή και τον μεγάλο πόνο σε ελπίδα και προοπτική για τον τόπο μας. Και αυτό πρέπει να αρχίσει τώρα», αναφέρει ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.



Μεταξύ άλλων το ολιστικό αυτό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:



-Κοινωνική προστασία των πληγέντων και ευάλωτων πολιτών, με την εξασφάλιση στέγασης, οικονομικής ενίσχυσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

-Άμεση αποκατάσταση των υποδομών: δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης

-Δρομολόγηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων

-Αναδάσωση και αποκατάσταση εδάφους

-Αποζημίωση και ενίσχυση των παραγωγών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, αλλά και από την ευλογιά

-Στήριξη των επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία

-Σχεδιασμός ανθεκτικότητας με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών

-Άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση του λιμανιού των Αλυκών.

-Ανάληψη ευθυνών από τον ΟΣΕ για το ακαθάριστο σιδηροδρομικό δίκτυο και από τον ΔΕΔΔΗΕ για το πεπαλαιωμένο δίκτυο και τα εκτεθειμένα καλώδια ηλεκτροδότησης που συνιστούν βραδυφλεγείς βόμβες εντός κι εκτός του αστικού ιστού.