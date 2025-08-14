Γιατρός: Η Βίκυ Βολιώτη με ρόλο - έκπληξη στα νέα επεισόδια της σειράς

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από το πρόγραμμα του Alpha, αναμένεται να επανέλθει με νέα επεισόδια η επιτυχημένη δραματική σειρά «Γιατρός» με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη την προσεχή σεζόν.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, δεν θα είναι λίγα τα νέα πρόσωπα και οι νέοι χαρακτήρες που θα δούμε προσεχώς στο δημοφιλές σίριαλ. Ανάμεσα σε άλλους, λοιπόν, βασικό ρόλο στον νέο κύκλο αναμένεται να κρατήσει και η Βίκυ Βολιώτη.

Ύστερα από σημαντική απουσία τηλεοπτική, η γοητευτική ηθοποιός επανέρχεται στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα για να υποδυθεί την Ηλέκτρα Αγγελίδου.

Γιατρός – Ποια είναι η Ηλέκτρα Αγγελίδου, την οποία και θα «ντυθεί» η Βίκυ Βολιώτη;

Η Ηλέκτρα είναι η καινούργια διοικήτρια της «Μέριμνας». Μία πανέξυπνη και δυναμική γυναίκα, με εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτές του Ανδρέα. Εκείνη έχει ως προτεραιότητα να προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου, ενώ εκείνος τη σωστή διάγνωση των ασθενών. Ούσα όμως σε θέση ισχύος, δίνει στον Ανδρέα 6 μήνες περιθώριο. Αν δεν τα καταφέρει, το τμήμα του θα λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες.