Τριήμερο Δεκαπενταύγουστου σε φοροελεγκτικό κλοιό

Αυτά που έγιναν στη Σαντορίνη με το «ντου» στα ημερόπλοια κι όσα είχαν προηγηθεί στη Ρόδο, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Μήλο, την Κρήτη, με τους σαρωτικούς ελέγχους και τα «λουκέτα», θα ωχριούν μπροστά σε αυτά που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, όταν δηλαδή θα κορυφωθεί το κύμα εξόδου σε νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα κεντρικά της Αρχής έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης, ουσιαστικά μια επιχείρηση- “σκούπα”, η οποία θα εκτελεστεί από κλιμάκια που ήδη ετοιμάζουν βαλίτσες.

Οι έλεγχοι δεν θα γίνουν στα “τυφλά”, με την προσδοκία εντοπισμού μικρών ή μεγαλύτερων εστιών φοροδιαφυγής.

Οι “στόχοι” έχουν επιλεγεί με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, όπως για παράδειγμα η επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται στο myData, σε συνδυασμό με τη διασταύρωση/σύγκριση με κλαδικούς δείκτες τζίρου, ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος ο επανέλεγχος επιχειρήσεων με βεβαρημένο παρελθόν, που έχουν συμπεριληφθεί στην περιβόητη “μαύρη” λίστα της ΑΑΔΕ.

Οι οδηγίες

Με νέα εγκύκλιο, κοινοποιήθηκαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω φοροδιαφυγής, δηλαδή το πότε και για πόσο πρέπει να μπαίνει “λουκέτο”.

Επί της ουσίας, ο... κορσές γίνεται πιο στενός για τους παραβάτες στην περίπτωση της υποτροπής, εξ ου και η βαρύτητα που έχει, πλέον, η “μαύρη” λίστα.

Ειδικότερα, εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ

αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ

η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων , εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται- δηλαδή μπαίνει “λουκέτο”- αμελλητί για 10 ημέρες.

Κι επειδή τα μάτια των ελεγκτών έχουν δει πολλά, όπως η αιφνίδια αλλαγή επωνυμίας μιας επιχείρησης στην οποία μπήκε “λουκέτο”, στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται σαφώς ότι η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας, ΔΕΝ κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση της απόφασης (ή πράξης) αναστολής, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

πηγη Iefimerida