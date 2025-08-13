Το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά μέτρα για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών

Το Επιμελητήριο Αχαΐας με επιστολή του ζητά από την κυβέρνηση την κήρυξη του νομού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως πυρόπληκτων των περιοχών μας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές.

Συγκεκριμένα ζητά από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1. την άμεση καταγραφή των ζημιών,

2. την οριοθέτηση των πληγέντων περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων,

3. την αναστολή για τουλάχιστον έξι (6) μήνες της καταβολής όλων των εκκρεμών και βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν,

4. την αποζημίωση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία οφείλει να συστήσει σχετικές επιτροπές που θα προχωρήσουν στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθούν και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις,

5. τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές, που τα καθιστούν μη λειτουργικά, να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ για μια τουλάχιστο τριετία,

6. την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων επιχειρήσεων,

7. να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις των πληττόμενων περιοχών να ενταχθούν σε διαδικασία αναστολής και ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών,

8. ο ΕΛΓΑ να στηρίξει τις αγροτικές επιχειρήσεις των οποίων η παραγωγή επλήγη, στο πλαίσιο αποζημιώσεων του κανονισμού του, και

9. την άμεση αποκατάσταση των δημόσιων ενεργειακών υποδομών που καταστράφηκαν, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν το συντομότερο να επανέλθουν στην κανονική λειτουργία τους.