Δήμαρχος Καλαβρύτων: «Η σκέψη μας είναι μαζί με όσους δοκιμάζονται και μ’ όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες»

"Εκφράζω στις δυνάμεις πυρόσβεσης, στους κατοίκους και στις αρχές των περιοχών της Πάτρας & της Δυτικής Αχαΐας την ολόψυχη συμπαράσταση μου"

Σε σημερινή δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Αυτές τις δύσκολες ώρες για την Δυτική Αχαΐα και την Πάτρα η σκέψη όλων μας είναι δίπλα σε όσους δίνουν, στην πρώτη γραμμή, τη μάχη με τις φλόγες. Είναι δίπλα σε όλους δοκιμάζονται από αυτή την μεγάλης έκτασης καταστροφή.

Αισθάνομαι την ανάγκη, ως Δήμαρχος Καλαβρύτων και ως Πρόεδρος της της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, να εκφράσω στις δυνάμεις πυρόσβεσης, στους κατοίκους και στις αρχές των δυο περιοχών την ολόψυχη συμπαράσταση μου».

