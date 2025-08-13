Στάχτες η γνωστή ψησταριά το "Καμίνι" στα Καμίνια - ΒΙΝΤΕΟ

Οι φλόγες τύλιξαν τον χώρο και μέσα σε μισή ώρα έσβησαν μια ιστορία 37 χρόνων
Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, μια από τις πιο ιστορικές ταβέρνες της περιοχής, η ψησταριά «Το Καμίνι» στα Καμίνια Αχαΐας, παραδόθηκε στις φλόγες, σκορπίζοντας θλίψη σε κατοίκους και φίλους του μαγαζιού που το αγάπησαν και το στήριξαν επί δεκαετίες.
