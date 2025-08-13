Στάχτες η γνωστή ψησταριά το "Καμίνι" στα Καμίνια - ΒΙΝΤΕΟ

Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, μια από τις πιο ιστορικές ταβέρνες της περιοχής, η ψησταριά «Το Καμίνι» στα Καμίνια Αχαΐας, παραδόθηκε στις φλόγες, σκορπίζοντας θλίψη σε κατοίκους και φίλους του μαγαζιού που το αγάπησαν και το στήριξαν επί δεκαετίες.

Οι φλόγες τύλιξαν τον χώρο και μέσα σε μισή ώρα έσβησαν μια ιστορία 37 χρόνων.