Φωτιά στην Κεφαλονιά: Καίγεται δάσος στην περιοχή Αθέρας

Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Αθέρας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 9 εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή Αθέρας.