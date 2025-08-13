Πάτρα: Οι χώροι που είναι ανοιχτοί για τις εκκενώσεις

Ανοιχτός είναι ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη 100, για τη φιλοξενία των δημοτών, στους οικισμούς που εκκενώθηκαν κι εκκενώνονται λόγω της φωτιάς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2614 400648 – 2614 400642.

Για τους πολίτες που έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τις οικίες τους λόγω της πυρκαγιάς, αλλά και για όσους έχουν ανάγκη κλιματιζόμενου χώρου, οι αίθουσες του Ανατολικού Διαμερίσματος, Εγλυκάδος 98 (τηλ. 2610 225031, 2610 625471 και του Νοτίου Διαμερίσματος, Εργατικές Κατοικίες Ταραμπούρα, (τηλ. 2610331663 2610334073) είναι ανοικτές.