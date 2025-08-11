Πάνω από 17.000 βρέφη, παιδιά, έφηβοι και ΑμεΑ στη Δυτ. Ελλάδα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, προχώρησε στην ένταξη στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» της πράξης που αφορά συνολικά 12.440 λήπτες voucher (γονείς και κηδεμόνες), από όπου αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερα από 17.000 παιδιά, για την εκπαιδευτική σαιζόν 2025-2026, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως την 31η Ιουλίου του 2026.

Με 37 εκατ. ευρώ, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , χρηματοδοτείται η «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα».

Η πράξη αφορά στην προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους σε δομές και ειδικότερα:

· στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

· στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας).

Επίσης, αφορά στην προώθηση και υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και ειδικότερα,

· στην παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

· στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.)

Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία, για την επιλογή των ωφελούμενων, εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της οποίας καλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι να υποβάλουν αίτηση.