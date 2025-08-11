Καιρός: 40άρια και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Έως τους 41 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στα δυτικά ηπειρωτικά
Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, τη στιγμή που οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν.
Για την Τρίτη (12.08.2025) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς καθώς τα μελτέμια θα φτάσουν έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο, σε κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
Αν και αύριο η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό για την εκδήλωση φωτιάς, οι αρχές θα βρίσκονται επί ποδός για να προλάβουν τυχόν περιστατικά. Οι ενισχυμένοι άνεμοι που θα πνέουν -και πάλι- έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο μαζί με την ξηρασία αλλά και τις ανεβασμένες θερμοκρασίες, δείχνουν πως και την Τρίτη η κατάσταση με τις πυρκαγιές θα είναι αρκετά δύσκολη.
Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, στα δυτικά ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα δείξει έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο τους 38.
Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει μία «σχετική» δροσιά καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει το πολύ τους 36 βαθμούς.
Σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει τους 32 βαθμούς.
Δείτε την ένταση των ανέμων:
Ο Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στα social media έχει προβλέψει πως η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει από την Τετάρτη.
Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών
Ο καιρός την Τρίτη 12-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 13-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 14-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
Ο καιρός την Παρασκευή, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2025
Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.
