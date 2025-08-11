Καιρός: 40άρια και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, τη στιγμή που οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν.

Για την Τρίτη (12.08.2025) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς καθώς τα μελτέμια θα φτάσουν έως 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο, σε κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Αν και αύριο η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό για την εκδήλωση φωτιάς, οι αρχές θα βρίσκονται επί ποδός για να προλάβουν τυχόν περιστατικά. Οι ενισχυμένοι άνεμοι που θα πνέουν -και πάλι- έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο μαζί με την ξηρασία αλλά και τις ανεβασμένες θερμοκρασίες, δείχνουν πως και την Τρίτη η κατάσταση με τις πυρκαγιές θα είναι αρκετά δύσκολη.

Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, στα δυτικά ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα δείξει έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο τους 38.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει μία «σχετική» δροσιά καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει το πολύ τους 36 βαθμούς.

Σε Κυκλάδες, Σποράδες και βόρεια Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει τους 32 βαθμούς.

Δείτε την ένταση των ανέμων: