Κλήσεις ΚΟΚ: «Περσινά ξινά σταφύλια της αντιπολίτευσης».

Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας; ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



Η κλήση από παράβαση ΚΟΚ θα πρέπει να πληρώνεται έγκαιρα και όχι μετά από παρέλευση ετών ή και δεκαετιών, γιατί έτσι χάνεται η σημασία του προστίμου για το λόγο που επιβλήθηκε.

Γι’ αυτό και δεν συμφωνούμε με το κυνήγι παλαιών οφειλών από κλήσεις και ποτέ δεν ανοίξαμε τέτοιο θέμα.



Αυτό το λέμε πολλά χρόνια πριν, σαν αντιπολίτευση που ήμασταν.

Αυτή τη θέση μας επιβεβαιώνει ο Συνήγορος του Πολίτη με το πόρισμα του από 2/6/2025 προς τον Υπουργό Εσωτερικών λέγοντας ότι: «μια οφειλή από παράβαση ΚΟΚ που βεβαιώνεται έτη, συχνά και δεκαετίες, μετά την τέλεση της για λόγους που ανάγονται σε καθυστερήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, π.χ. Επειδή αδυνατεί να προσδιορίσει τον παραβάτη, έχει απωλέσει τη λειτουργία για την οποία θεσπίστηκε, ήτοι της αποτροπής τέλεσης παρόμοιων παραβάσεων στο μέλλον από τον ίδιο παραβάτη…» πέραν των άλλων που αναφέρει για τις ευθύνες διαχρονικά του Υπουργείου Εσωτερικών, που με τα έγγραφα του ανέτρεπε το άρθρο 71 του ν. 542/1977 περί της τήρησης της τριετούς αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης.

Επειδή δεν βλέπουμε τις κλήσεις ως εισπρακτικό μηχανισμό των Δήμων όπως η Κυβέρνηση θέλει, διαγράψαμε 12 εκατομμύρια ευρώ ποσά από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ παλαιών ετών ακόμα και αναγόμενα σε παραβάσεις 20ετίας.

Ακόμα και άλλα θα διαγράφαμε σε εκατοντάδες δημότες, εάν μπορούσαν να ενταχθούν στις προϋποθέσεις των τελευταίων νόμων.

Ποιος έφερε τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά των δημοτών;

Η Κυβέρνηση μετέτρεψε τους Δήμους σε εισπρακτικούς μηχανισμούς για να εφαρμόζουν κατασχέσεις μέσω των αρμοδίων Υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών, που ως δημόσιοι υπόλογοι θα τους γινόταν καταλογισμός για τα ανείσπρακτα που οι Δήμοι θα έχαναν.

Η Δημοτική Αρχή μέσα σε αυτό το, εχθρικό για το λαό, περιβάλλον βρέθηκε δίπλα στο δίκιο, δίπλα στους συμπολίτες μας. Άσκησε πίεση παντού για να αρθούν τα Κυβερνητικά μέτρα των κατασχέσεων.

Στη Κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σε όλους τους Δήμους της χώρας με παρεμβάσεις για να αναδείξουν το ζήτημα και την αναγκαιότητα της άρσης των αντιλαϊκών αυτών μέτρων, παλαιών οφειλών από κλήσεις -που είναι εισπρακτικό μέτρο και όχι διαπαιδαγωγικό.

Ο Δήμαρχος Πατρέων ήταν που, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα χέρια, ζητούσε νομοθετική ρύθμιση για να μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να διαγράψει χωρίς εξαιρέσεις (από την αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης) με κριτήρια τις οφειλές παλαιοτέρων ετών.

Την απόφασή μας αυτή με αίτημα για νομοθετική ρύθμιση την πήγαμε σε όλα τα κόμματα της Βουλής για να τη στηρίξουν, την οποία μόνο το ΚΚΕ αποδέχτηκε.

Ο Δήμαρχος Πατρέων ήταν που έθεσε το θέμα στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο τονίζοντας «λύστε τώρα το θέμα με την τροπολογία που προτείνουμε διότι με τα μέτρα των κατασχέσεων τινάζεται στον αέρα ο προϋπολογισμός της κάθε λαϊκής οικογένειας από κλήσεις παλαιοτέρων ετών, έχοντας χάσει μετά από τόσα χρόνια και το λόγο της ύπαρξης του ως πρόστιμο», με τον Υπουργό να αναγνωρίζει το ζήτημα ως πρόβλημα και με τις δύο του πλευρές, αλλά χωρίς αποδοχή του αιτήματός μας.

Στην κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Δήμαρχος έθεσε ξανά το θέμα παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών με δέσμευσή του ότι θα το εξετάσει θετικά.

Ό Δήμαρχος Πατρέων ήταν αυτός που ξανά έθεσε το θέμα με επιστολές του παντού, με παραστάσεις στον Υπουργό μέχρι και την τελευταία πρόσφατα στον Υπουργό Εσωτερικών, όπως και ξανά στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για εξόφληση οφειλών -όχι μέχρι 24 δόσεις όπως ισχύει τώρα, μετά τη λήξη του νόμου 5143/24 για τις 60 δόσεις, αλλά σε μέχρι 100 δόσεις αφαιρουμένων των προσαυξήσεων.

Διαχρονικά το θέταμε σαν θέμα όπως και επί ΣΥΡΙΖΑ στον τότε Υπουργό κ. Σκουρλέτη.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, ήταν αυτός που έδωσε «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ» στην Ταμία του Δήμου να δέχεται δόσεις μετά την λήξη του ν. 5143/24, οφειλετών με δοσολόγιο και στα ποσά για τα οποία είχαν ξεκινήσει τα αναγκαστικά μέτρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, για να βοηθηθεί ο κόσμος, αφού ούτε τα φάρμακα του δεν μπορούσε να πάρει από τα προβλεπόμενα των νόμων της κυβέρνησης για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τις αναγκαστικές εισπράξεις οφειλών δεν τα δημιούργησαν οι Δήμοι, αλλά η Κυβέρνηση με τους νόμους της 5027/23 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5043/23, με τον ν. 5143/24 και άλλο αντιλαϊκό οπλοστάσιο που επιβάλλουν στις Υπηρεσίες των Δήμων να εφαρμόζουν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

Δεν είναι υπαιτιότητα των Δήμων, αυτό αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ όψη πόρισμά του από 2/6/2025 στον Υπουργό Εσωτερικών, η συσσώρευση παλαιών κλήσεων, αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών για δύο και πλέον δεκαετίες .

Είναι των Κυβερνήσεων, που επίσης δεν δίνουν στους Δήμους τα χρήματα που δικαιούνται κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό και έρχεται τώρα η Κυβέρνηση να επιβάλλει μέσω των Δήμων είσπραξη από τους δημότες.

Ο Δήμος Πατρέων με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» έκανε κατασχέσεις μέχρι σήμερα σε μεγαλοοφειλέτες. Δεν έκανε για το λαό κατασχέσεις από πολιτική θέση, μέχρι που ήρθε η Κυβέρνηση με τους αναγκαστικούς νόμους και το επέβαλλε στην Οικονομική Υπηρεσία.

Οι Κυβερνητικές αποφάσεις όμως μπορούν να ανατραπούν. Χρειάζεται δουλειά. Αλλαγή πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων.

Είναι άδικο να έρχονται και να απαιτούν από «ιδρύσεως κράτους», χρέη του λαού.

Μπορούμε να επιβάλλουμε με νομοθετική ρύθμιση την απόφαση μας, του Δημοτικού Συμβουλίου, για να διαγράφονται οφειλές με αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια.

Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που παίρνουν αντιλαϊκά μέτρα, σε κεντρικό επίπεδο και με υποπόδια τις Δημοτικές Παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν βγάζουν «κιχ» οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης για το πού πάνε τα χρήματα που εισπράττονται κάθε χρόνο από τους εισπρακτικούς μηχανισμούς της Κυβέρνησης και δεν πάνε στα ταμεία των δήμων, όπως νομοθετικά δικαιούνται.

Τους έπιασε ο καημός γιατί δεν κινήσαμε «γη και ουρανό» για να εισπράξουμε χρέη από κλήσεις από τους Πατρινούς και τα διαγράψαμε, αφού δεν πέρασε η ψευτιά αρχικά ότι την ευθύνη και την πρωτοβουλία για τις κατασχέσεις την έχει ο Δήμος.

Ο πόνος τους δεν είναι για το λαό και τους Πατρινούς, αλλά το πως θα ξεμπερδέψουν με τη Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης.

«Καρφί δεν τους καίγεται», για το πως θα ανακουφιστούν οι πατρινοί από την φοροεισπρακτική καταιγίδα της Κυβέρνησης μέσω των Δήμων .

Με σειρά ανακοινώσεων και τοποθετήσεων συνεχίζουν οι δημοτικές αυτές παρατάξεις το αλαλούμ των θέσεών τους, πότε ως δήθεν φιλολαϊκοί, πότε γιατί διαγράφουμε, πότε γιατί δεν διαγράφουμε και στην κρίσιμη ώρα της ψηφοφορίας της διαγραφής των 11,5 εκατομ. ευρώ για ανακούφιση του λαού από βάρη παρελθόντων ετών από κλήσεις, οι παρατάξεις «Πάτρα Ενωμένη» και «Πάτρα Σπουδαία και πάλι» δεν ψήφισαν τις διαγραφές τονίζοντας με ανακοινώσεις τους τα εκατομμύρια που χάνει ο Δήμος από το λαό, πέφτοντας οι μάσκες του φιλολαϊκού.

Η παράταξη του ΣΠΙΡΑΛ μας εγκαλούσε, συνεχώς, από την αρχή, γιατί διαγράφουμε και τώρα γιατί εισπράττουν οι Υπηρεσίες κατ’ εντολή της Δημοτικής Αρχής…

Είναι θλιβερό να εμπλέκονται οι εργαζόμενοι στην απέλπιδα προσπάθεια της δημοτικής αντιπολίτευσης κατά της Δημοτικής Αρχής, διότι οι εργαζόμενοι τους νόμους των κομμάτων, στα οποία ανήκουν και οι παρατάξεις της δημοτικής αντιπολίτευσης, εφαρμόζουν και στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν τους δημότες από τα αναγκαστικά μέτρα της Κυβέρνησης, φτάσαμε στο σημείο να λιποθυμούν οι εργαζόμενοι στις Οικονομικές Υπηρεσίες λόγω του τεράστιου φόρτου δουλειάς με τις τεράστιες ελλείψεις του προσωπικού και το πλήθος του κόσμου που βρέθηκε στα ταμεία του Δήμου μας.

Ψιλά γράμματα αυτά για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά και απαξιωτικά για τους εργαζόμενους όταν καθημερινά οι υποστελεχωμένες Υπηρεσίες μας δέχονταν και εξυπηρετούσαν εκατοντάδες πολίτες, συναισθανόμενες τις ανάγκες τους, από τα κατασταλτικά μέτρα της Κυβέρνησης.



«Τους ξέρουμε τους ενόχους και είναι γνωστή η αιτία».



Την αιτία πολεμάμε, την οποία στηρίζουν «με νύχια και με δόντια» οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο και ας λένε ό,τι θέλουν ξανά και ξανά στις ανακοινώσεις τους.



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΥΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ



Γιατί πέραν αυτών, έρχεται η σειρά των ΔΕΥΑ και της ΔΕΥΑΠ για χρέη του λαού από νερό.

Για να μη δούμε κατασχέσεις λογαριασμών από οφειλές στη ΔΕΥΑΠ όπως από κλήσεις στους Δήμους.

Για να μη δούμε κομμένα νερά, όπως τα κομμένα ρεύματα σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες .

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.