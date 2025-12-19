Διαδοχική ασφάλιση με ΝΑΤ για σύνταξη ακόμη και πριν το όρο ηλικίας των 62

Σε μία περίοδο που τα όρια ηλικίας βρίσκονται στο επίκεντρο, η διαδοχική ασφάλιση δημιουργεί προϋποθέσεις για χιλιάδες ασφαλισμένους, που έχουν χρόνο ασφάλισης σε πάνω από δύο φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για έξοδο στην σύνταξη νωρίτερα από τα σημερινά όρια ηλικίας.

Η σωστή αξιοποίηση της και η εμπεριστατωμένη μελέτη των ειδικών προϋποθέσεων, κάθε ταμείου που έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, μπορεί να οδηγήσει και σε πρόωρη συνταξιοδότηση, χωρίς επιβολή ποινών από τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, με την καταβολή πλήρους σύνταξης

Πιο αναλυτικά, η διαδοχική ασφάλιση αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους, που, κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου, έχουν υπαχθεί σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ , ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ κ.λπ ) που έχουν ενταχθεί στον e- ΕΦΚΑ.

Επιτρέπει δε τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης στα διάφορα ταμεία, προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά σε περιπτώσεις αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως από μισθωτός σε ελεύθερος επαγγελματίας ή το αντίστροφο.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ή τον διαθέτει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που απαιτεί η νομοθεσία του τελευταίου φορέα, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης διαβιβάζεται στον αμέσως προηγούμενο φορέα, στον οποίο πραγματοποίησε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από τον νόμο.

Ως εκ τούτου με την χρήση της διαδοχικής ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι μπορούν:

-Να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης νωρίτερα και με βάση τις καταστατικές διατάξεις των τέως ταμείων, να αποφύγουν την αναμονή μέχρι τα γενικά όρια ηλικίας.

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑΤ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για έξοδο στη σύνταξη νωρίτερα, είναι η χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης για πρώην ασφαλισμένους στο π. ΝΑΤ .

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο συνδυασμός ναυτικής υπηρεσίας που διαθέτει ο ασφαλισμένος ( χρόνος ασφάλισης στο ΝΑΤ ) και χρόνου ασφάλισης σε άλλα ταμεία .

Βάσει των παραπάνω, η ύπαρξη έστω και λίγων ημερών ασφάλισης στο π. ΝΑΤ, μπορεί να οδηγήσει σε συνταξιοδότηση, με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ σε όρια ηλικίας πολύ μικρότερα από τα 62 η τα 67 (π.χ. 53 , 55 κ.λπ).

Συμπερασματικά: Παρά τις προθέσεις για διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας και πέρα του 2027 (χρόνου αλλαγής με βάσει αναλογιστικές μελέτες), η αξιοποίηση της διαδοχικής ασφάλισης μπορεί να αποβεί ένα σημαντικό «ΚΛΕΙΔΙ» για πολλούς ασφαλισμένους, στον δρόμο προς την νωρίτερα και ασφαλέστερη συνταξιοδότηση, ακόμα και πριν τα 62 έτη.

Επίσης, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η βαθιά γνώση των συνταξιοδοτικών διατάξεων και της Νομοθεσίας.

Της Ασπασίας Αθανασίου - Κυριακοπούλου Πτυχιούχου Παντείου Πανεπιστημίου, Πρώην Διευθύντρια στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ Πατρών, Σύμβουλου Συνταξιοδοτικών , Ασφαλιστικών και Εργατικών θεμάτων στο «ΙΚΕΠ Όλα για τον Πολίτη», Κανακάρη 207, Πάτρα, Τηλέφωνο: 261 600 8593