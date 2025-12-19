Ολυμπία Οδός: Ένα ημιτελές έργο 40 χρόνια

Επιτέλους τελείωσε και παραδόθηκε, μετά μυρίων βασάνων το τμήμα Πατρών-Πύργου του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού, μήκους 75 χλμ. Και με νέα ευχερή χάραξη, 65 χλμ. Το 2011 υπήρχαν πλήρεις μελέτες, συντελεσμένες απαλλοτριώσεις και υλοποιημένο το 37% του έργου, έναντι 100 εκ €. με ελάχιστες τεχνικές δυσχέρειες, σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Κορίνθου, {Παναγοπούλα, Πλάτανο ,Περιμετρική Πάτρας}.

Καλό είναι με την ευκαιρία αυτή, να γίνει ένας συνολικός απολογισμός, για ένα έργο που εξαγγέλθηκε προ 45 ετών, ξεκίνησε, ως έργο ΣΔΙΤ το 2001 και εγκρίθηκε με Σύμβαση παραχώρησης του δημοσίου το 2007 στον πολυεθνικό όμιλο ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ .

Το τμήμα αυτό, της τελικής φάσης, δεν έγινε σε τρία έτη, αλλά σε επτά από την επανεκκίνηση το 2019, επί υπουργικής αυθεντίας του Κ. Αχ. Καραμανλή διάσημου για την υπόθεση των Τεμπών και τη ματαίωση της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας.

Η ολοκλήρωση της νέας οδού Πάτρας-Πύργου, καίτοι υψίστης προτεραιότητας, λόγω μεγάλης και επικίνδυνης κυκλοφορίας, κατόρθωσαν να γίνει τελευταία μετά από 25 έτη, μετρώντας 180 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, τριπλάσιους από τα θύματα των Τεμπών.

Η υπόθεση αυτή, συνιστά ζοφερό παράδειγμα κρατικής ανεπάρκειας και κυβερνητικής καπηλείας. Γι αυτό, οφείλουμε ειδική μνεία, στον ανεκδιήγητο αρμόδιο υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη, που εφεύρε τις διαβόητες 8 αναθέσεις στον μικροεργολάβο και καναλάρχη Καλογρίτσα και πισωγύρισαν το έργο μια 6ετία.

Προ αυτού έλαμψαν επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ το 2011 οι κ. Δ. Ρέππας, και Ι. Μαγκριώτης οι οποίοι ικανοποιώντας τις αντιδράσεις αυτοδιοικητικών παραγόντων της Αχαΐας και ελάχιστων θιγομένων κατοίκων, σταμάτησαν το έργο.

Το τμήμα αυτό με υπερβάσεις ύψους 57 %μ στοίχισε 310 αντί 205 εκ €, και ανεκτέλεστα πολλά συνοδά έργα, όπως παράπλευροι δρόμοι, αντιπλημμυρικά έργα, τοπικές συνδέσεις.

Συνολικά, η ιδιωτική “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ” πάσχει ως ολοκληρωμένη αναπτυξιακή υποδομή, παραμένει ημιτελής με τεράστιες ελλείψεις, κάθετων οδών, βασικών κόμβων και άλυτα τα προβλήματα, μεταφορικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, LOGISTICS και διαμεταφορών.

Το έργο δεν χαρίσθηκε στη περιοχή από καμία κυβέρνηση, ούτε επιδοτήθηκε από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, είναι καθαρά ιδιωτική επιχείρηση. Το συνολικό κόστος με τα δυσβάστακτα τέλη διοδίων, θα επιβαρύνει τους χρήστες της νέας οδού, ενώ το κράτος θα εισπράττει επί πλέον το 25% για ΦΠΑ.

Προφανώς δεν είχαμε την τύχη, κατασκευής με δημόσιες δαπάνες 8 δις, όπως της “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ”, του οδικού άξονα της Βόρειας Κρήτης ΒΟΑΚ με 1,3 δίς € ή Μεγαλοπόλης-Σπάρτης των 400 εκ € για 46 χλμ μικρής σημασίας.

Ήδη το μεγάλο έργο της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, πληρώνεται κατά 80% από τους χρήστες, με πανάκριβα διόδια, που συνεχώς αυξάνουν. Αυτές είναι, οι μεγάλες χάρες γιά μη δημόσια έργα που έκαναν οι κυβερνήσεις, στη πάμπτωχη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το μοναδικό γενναιόδωρα επιδοτούμενο έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κιάτου-Πάτρας του 1.3 δις€ παραμένει ημιτελές και άχρηστο, λόγω κυβερνητικής ανικανότητας .

Οι νέοι οδικούς άξονες της Δυτικής Ελλάδας όπως Πύργου-Μεσσηνίας αφήνονται για μέλλοντα αόριστο.

Σε απόσταση 23 χιλιομέτρων από Κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Κόμβο της Βάρδας , δεν έγινε ενδιάμεσος κόμβος και νέα οδός σύνδεσης, για το πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, την ομώνυμη αεροπορική βάση, το εθνικού πάρκο Στροφυλιάς-Καλογριάς και όλη τη δυτική Αχαία, (Λάππα, Σαγεικα, Ριόλο, Καγκάδι, Σπάτα Σανταμέρι) κά. Υπενθυμίζουμε πως στην ασήμαντη οδό Μεγαλοπόλης- Σπάρτης 43 χλμ έγιναν 4 κόμβοι για μικρά χωριά.

Ο κορυφαίος κόμβος και η κάθετη οδός για Κυλλήνη, και τα δυναμικά νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά,Ιθάκη, με υψηλή κυκλοφορία σχεδιάζεται λειψός και υστερημένα.

Ο κρίσιμος κόμβος Κ7 της μεγάλης περιμετρικής Πατρών στην Οβρυά, που συνδέει την Ολυμπία Οδό, με την εθνική οδό Πατρών Τριπόλεως, εκκρεμεί επί 20 έτη , απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ το 2016 και κινδυνεύει πάλι λόγω βαριάς περιφερειακής ολιγωρίας και ανεπάρκειας. Άξίζει να σημειώσουμε πως το μικρό κατολισθαίνον τμήμα της εθνικής οδού από Οβρυά -Καλλιθέα 300 μέτρων, δεν έχει αποκατασταθεί από το 2012 και ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης υποδομών “στο Πύργο λειτουργάει’.

Ο κόμβος Κ3 Σιχαινών στο Μείλιχο, με πλήρεις μελέτες , παραμένει στα χαρτιά. Ένα “θαμένο” έργο, με πρόβλεψη σύνδεσης με τη Μικρή Περιμετρική μέσω της ευρείας αδιάνοικτης δημοτικής οδού, που θα ανακούφιζε πολλαπλά τη πόλη, και θα απεγκλώβιζε τις ξεχασμένες συνοικίες Ζαβλάνι- Ανθούπολη και Σιχαινά.

Ο άλλοτε θρυλούμενος υπερκόμβος του Ρίου Κ1, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού δεν συνδέει απευθείας με τη πόλη, με τον αυτοκινητόδρομο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα βόρεια προάστεια της Πάτρας. Λόγω της εξωφρενικής αυτής παράλειψης, χιλιάδες οχήματα χρησιμοποιούν τη παλιά επικίνδυνη εθνική οδό.

Ως βασικός διευρωπαϊκός άξονας, η “ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ”, προβλέπεται από τον Περιφερειακό Χωροταξικό σχεδιασμό, να συνδέεται, με νέες κάθετες οδούς Πούντας Καλαβρύτων και Πατρών-Καλαβρύτων--Τριπόλεως, που εκκρεμούν επί 40 έτη ενώ η ρημαγμένη ενδοχώρα σβήνει, τίποτε απολύτως δεν έγινε, ούτε καν σε επίπεδο μελέτης.

Υπενθυμίζουμε, τις πρωθυπουργικές υποσχέσεις του κ. Κυρ. Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα το 2023. Έστειλε επιτόπου τον αρμόδιο υφυπουργό Ν. Ταχιάο, αλλά η υπόθεση ξεχάστηκε στο γυρισμό, και δεν ξεκίνησαν καμία ενέργεια. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν οι παράπλευροι δρόμοι της Μεγάλης Περιμετρικής στα τμήματα Γηροκομείου-Εγλυκάδος και Σιχαινών -Προαστείου,ούτε ξεκίνησε η εγκάρσια εθνική οδός από Κόμβο Κ4 Εγλυκάδος -Μαρούδα καίτοι έχουν δεσμευτεί ή ανοιχθεί εκατοντάδες στρέμματα, στις οδούς Πλαστήρα και Παπάγου.

Σημειώνουμε πως στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, κατασκευάσθηκαν 17 μεγάλοι κάθετοι συνδετήριοι οδοί, χωρίς να πληρώνουν οι χρήστες διόδια επί 18 έτη. Στον νέο οδικό άξονα Κρήτης προβλέπουν 18 κόμβους, ένας κάθε 6 χλμ. Και στα Γιάννενα έχουν 11 κυκλικούς κόμβους.

Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, που ασφυκτιά κυκλοφοριακά, σε όλες τις εθνικές οδικές αρτηρίες, λείπουν 17 κυκλικοί κόμβοι, έργα μικρής δαπάνης και μεγάλου οφέλους, σε επιλεγμένα σημεία όπως:Ταμπαχάνων, Κουρτέση, Μαρούδα, Δροσιάς, Αρόης -Μικρής Περιμετρικής. Οδού. Των φονικών διασταυρώσεων της εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών με Αμερικής, Αρέθα, Διγενή Ακρίτα και της οδού Πανεπιστημίου στο Προάστειο. Στις διασταυρώσεις της λεωφόρου Βενιζέλου: Ψαροφαίου, Ακτής Δυμαίων, Πατρών- Κλάους, Αγίας Τριάδος, Εγλυκάδος. της οδικής αρτηρίας Γλαύκου, με Λαχαναγορά, Πατρών Κλάους και Ευβοίας.

Τα υπόλοιπα ζωτικά ζητήματα, όπως του ανύπαρκτου κυκλοφοριακού - συγκοινωνιακού σχεδιασμό της περιοχής, το ελλειμματικό και ανεφάρμοστο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάτρας, κανένα αρμόδιο δεν απασχολούν, κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει κανένα αξιόλογο έργο δεν τρέχει.

Η περιοχή έχει ζωτική ανάγκη από ολοκληρωμένα έργα οδικής υποδομής, αεροδρομίο και τραίνο. Χωρίς αυτά , πολύ λίγα τα περιθώρια ανάκαμψης υπάρχουν, στη βαριά χειμαζόμενη περιφέρειά μας.