Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων εναντίον πολιτών

Η τακτική της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων, σχετικά με τα πρόστιμα των παραβάσεων του ΚΟΚ, αφενός την εξέθεσε έναντι των πολιτών, και αφετέρου έφερε το αποτέλεσμα της απώλειας 21.500.000 € από το Δημοτικό Ταμείο, λόγω διαγραφών και παραγραφών.

Η πολιτική του «εντέλλεσθαι» (να μην αποστείλει η Οικονομική Υπηρεσία ειδοποιητήρια οφειλών) και η έμμεση ψηφοθηρική παρότρυνση, να μην καταβάλλουν τις οφειλές τους οι οφειλέτες, τους οδήγησαν σε οικονομικό στραγγαλισμό λόγω των προσαυξήσεων.

Όμως, αποδεικνύεται και κοινωνικά ανάλγητη η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων.

Ο νομοθέτης, που σύμφωνα με το αφήγημα της Λαϊκής Συσπείρωσης υπερασπίζεται το κεφάλαιο και την «αστική ηγεμονία», προβλέπει στον Νόμο 3463/2006, άρθρο174:

«Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης,

β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας».

Οι λάτρεις της κοινωνικής επανάστασης στον Δήμο Πατρέων και, προσχηματικά, υπερασπιστές των λαϊκών στρωμάτων, δεν εφαρμόζουν το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Δημαγωγικά, επιρρίπτουν τις ευθύνες στο κεντρικό κράτος αγνοώντας τη μόνη λύση για τα προβλήματα των αναξιοπαθούντων και ευάλωτων πολιτών. Τον κοινωνικό παρεμβατισμό.

Καμία διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλέτες λόγω οικονομικής αδυναμίας ή λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης οφειλών, αλλά και κανένα οικονομικό βοήθημα σε άπορους συμπολίτες μας, ενώ ο νομοθέτης προβλέπει αυτή τη δυνατότητα.

Είναι πράγματι παράκρουση, Δημοτικές Αρχές σε άλλους Δήμους να στέκονται δίπλα στους πολίτες και στην Πάτρα η υποτιθέμενη φιλολαϊκή Δημοτική Αρχή να αδιαφορεί.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση εργαλειοποιεί, κατά την προσφιλή της συνήθεια, το οικονομικό αδιέξοδο των πολιτών, προς εξυπηρέτηση των ιδεολογικών της στείρων και απολιθωμένων απόψεων, στοχεύοντας το κεντρικό κράτος.