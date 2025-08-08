Πάτρα: Η παραμελημένη πλ. Αγίας Τριάδος- Έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης- ΦΩΤΟ

Προβλήματα καθαριότητας καταγράφονται στην πλατεία Αγίας Τριάδας, στην περιοχή μεταξύ των οδών Λασκάρεως, Φραντζή, Δάμωνος και Μητροδώρου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, στο thebestgr η πλατεία έχει να καθαριστεί από τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης.

Συσσωρευμένα σκουπίδια, πεσμένα φύλλα, σπασμένα παιχνίδια και παραμελημένοι χώροι πρασίνου συνθέτουν μια εικόνα εγκατάλειψης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών που επισκέπτονται την παιδική χαρά, αλλά και των κατοίκων της γειτονιάς.