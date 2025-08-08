Η Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας συλλυπείται τον Αντώνη Σαμαρά



"Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ και συνεχίζει:

"Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά.

Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο".